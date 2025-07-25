Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Софт Безопасность Новости поставщиков
|

«Гарда» на базе Astra Linux обнаруживает злоумышленников на ранней стадии кибератак

«Гарда Deception» позволяет заказчикам применять системы обнаружения и отвлечения злоумышленников в инфраструктуре на базе Astra Linux 1.8. Совместимость решений упрощает интеграцию и эксплуатацию, снижает затраты на проверку технической сопряженности и ускоряет принятие решений при выборе средств защиты. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда».

Результаты испытаний в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra подтверждают корректную и стабильную работу «Гарда Deception» в указанной среде. Astra Linux 1.8 предназначена для использования в ИТ-инфраструктурах любого масштаба и включает ряд технологических обновлений, влияющих на стабильность, управляемость и уровень защищенности. «Гарда Deception» формирует ложный слой сетевой инфраструктуры, что позволяет выявлять несанкционированную активность и предотвращать целевые атаки, включая атаки нулевого дня. Решение имеет сертификат ФСТЭК России и может применяться для защиты государственных информационных систем и объектов критической информационной инфраструктуры.

«Совместимость с Astra Linux расширяет возможности заказчиков по созданию технологически однородной и предсказуемой ИБ-среды на базе российских решений, соответствующих требованиям к импортонезависимости и надежности», – сказала Екатерина Харитонова, руководитель продукта «Гарда Deception».

«Поддержание совместимости с ключевыми отечественными средствами защиты информации остается приоритетом для нашей платформы. Интеграция с «Гарда Deception» усиливает возможности заказчиков в области активной кибербезопасности, позволяя им выстраивать более устойчивую и адаптивную ИТ-инфраструктуру. Это решение хорошо вписывается в стратегию безопасного импортозамещения, где каждое звено экосистемы проверено на технологическую сопряженность и эффективность», – отметил Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как власти сэкономят 109 млрд руб. на создании инфраструктуры для дронов и обеспечении защиты от них

Россиян заставят сдавать биометрию для покупок в интернет-магазинах. Чего это коснется. Опрос

Безопасный выход в интернет для аэропортов как объектов КИИ: как преодолеть дилемму изоляции и безопасности

Создателя одного из крупнейших пиратских сайтов посадили на семь лет

Заглянуть внутрь трафика: как Kaspersky NGFW видит больше, чем обычный файрвол

Гигантский российский авиазавод едва не пал жертвой хакеров из-за Excel-документа

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2": важный элемент экосистемы инструментов для продуктивной работы и творчества

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Показать еще

Наука

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче
Показать еще