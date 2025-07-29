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IBS разработала цифрового помощника для аудита и оценки состояния информационной безопасности

Компания IBS создала решение для автоматизации сбора и анализа данных в области информационной безопасности (ИБ). Цифровой помощник консолидирует информацию и упрощает подготовку отчетности.

Работа с данными в ручном режиме, использование различных цифровых форматов, отсутствие единого хранилища для собранной информации — все это усложняет проведение аудитов и обследований объектов.

В ответ на эти потребности команда IBS создала цифрового помощника, который автоматизирует процессы сбора и хранения данных, а также формирования отчетности о состоянии ИБ. Решение поддерживает три категории пользователей с разграничением прав доступа — руководитель, методолог, технический специалист.

Взаимодействие с системой осуществляется через интуитивно понятный диалоговый интерфейс, который позволяет быстро вводить данные, выбирая форму в зависимости от роли пользователя. Собранная информация структурируется и сохраняется в необходимом формате в единой базе данных с возможностью последующего поиска и анализа. Доступна автоматическая выгрузка данных в формате Excel.

Разработанное IBS решение обеспечивает централизованное хранение информации по ИБ и оперативное формирование отчетов для аудиторов, регуляторов и внутренних проверок. Возможность оперативного просмотра результатов аудита повышает доступность информации для руководства и методологов.

«Наш продукт формирует тренд на использование цифровых инструментов в ходе аудита и обследования объектов на предмет информационной безопасности. На рынке труда сейчас наблюдается дефицит квалифицированных кадров. Цифровой помощник за счет автоматизации снижает трудозатраты на рутинные операции, повышает качество и полноту собираемой информации. Он позволяет получить предварительную оценку текущего состояния ИБ и увеличивает вовлеченность бизнеса в эти процессы», — отметил Алексей Ракчеев, директор отделения комплексных проектов кибербезопасности IBS.

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