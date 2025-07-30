«Кибердом» организовал горячую линию для помощи компаниям в защите от кибератак

Проект «Кибердом», который объединяет кибербез-комьюнити, общество, бизнес и государство, открыл горячую телефонную линию для компаний, которым требуется консультация в случае возникновения киберинцидента. Такое решение эксперты проекта приняли в связи с участившимися случаями инцидентов кибербезопасности в крупных компаниях, которые привели к масштабным последствиям. Об этом CNews сообщили представители «Кибердома».

Горячая линия «Кибердома» начала работу 30 июля 2025 г. Обратиться на нее может представитель любой компании на территории России, включая организации МСП. Цель инициативы «Кибердома» — помочь компаниям грамотно отреагировать и справиться с инцидентами, минимизировать потери и оценить риски информационной безопасности, чтобы вновь не стать жертвой атак.

Сообщество и бизнес-клуб «Кибердома» объединяют специалистов по информационной безопасности и разработчиков решений, белых хакеров, стратегов и экспертов по консалтингу в сфере ИБ, которые готовы помочь превентивно, либо в ситуации, когда инцидент уже произошел.

Компании могут получить оперативную консультацию по защите бизнеса. Эксперты — резиденты «Кибердома» помогут провести аудит и проверить киберустойчивость инфраструктуры, включая консультации по атакам шифровальщиков (ransomware), которых становится все больше, сформировать план действий на случай утечки данных, остановки работы ИT-систем и других проблем.

После обращения на горячую линию будет подобран профильный эксперт для консультации. В зависимости от запроса компании и ситуации, с которой она столкнулась, консультация может пройти в онлайн- или офлайн-формате. Условия будут зависеть от глубины и сложности консультации.

«В такой сложной обстановке, когда практически ежедневно инфраструктура крупных компаний подвергается атакам, эксперты «Кибердома» не могли остаться в стороне. Мы объединили усилия, чтобы дать отпор злоумышленникам, объяснить компаниям, как не стать очередной жертвой, а тем, кто уже столкнулся с инцидентом, — выйти с минимально возможными потерями. «Кибердом» – проводник к нужным специалистам в сфере кибербезопасности. В нашем сообществе и бизнес-клубе представители сферы кибербезопасности и ИT-компании постоянно взаимодействуют друг с другом и делятся экспертизой с организациями из любых индустрий и с широкой общественностью», — сказал Сергей Калмыков, генеральный директор «Кибердома».