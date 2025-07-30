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Отечественный ИИ предупредит велосипедистов и курьеров о нарушениях ПДД .

Компания NtechLab разработала новый цифровой продукт в сфере видеоаналитики на основе искусственного интеллекта для выявления несоблюдений правил дорожного движения велосипедистами и велокурьерами. Система распознает их нарушения и делает замечания голосом. Сейчас решение находится на финальном этапе тестирования и в дальнейшем будет применяться в общественных пространствах российских городов. Об этом CNews сообщили представители NtechLab.

Новинка способна выявлять наиболее частые инциденты с участием пешеходов и велосипедистов. В случае нарушения правил ИИ-ассистент вежливо напомнит голосом о необходимости спешиться перед «зеброй», корректно припарковать двухколесное средство передвижение или перестроиться с пешеходной зоны на велополосу. Это улучшит удобство перемещения по городским улицам.

Нейросеть планируется активно применять в городских парках и других общественных пространствах. Продукт может работать со всеми видами велосипедов, в том числе с электрическими и оборудованными для курьеров. В учет не берутся только детские. Сейчас продукт находится на финальном этапе тестирования.

«Новое решение органично дополняет уже существующий наш продукт на основе ИИ, который выявляет нарушение ПДД самокатчиками. Велосипеды и самокаты являются травмоопасными видами транспорта и представляют угрозу даже для самых осторожных пешеходов. Нейросеть охватывает несколько сценариев нарушения правил ПДД велосипедистами, в том числе один из самых распространенных, когда велокурьер движется по тротуару при наличии рядом велодорожки», – сказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

В июне 2025 г. NtechLab представила нейросеть, которая помогает самокатчикам избежать нарушения ПДД. ИИ-помощник предупреждает их голосом о том, что они, к примеру, забыли спешиться перед пешеходным переходом, едут в неположенном месте или используют один самокат вдвоем

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