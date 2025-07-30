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X-Com внедрила проходную систему в ЦВТ «ХимРар»

Группа компаний X-Com завершила проект по внедрению системы СКУД в здании бизнес-инкубатора ГК «ХимРар», российского фармацевтического холдинга. Система позволяет организовать вход на территорию здания по биометрическим данным.

В проекте были использованы системы контроля доступа марки RusGuard и турникеты Hikvision. Необходимо было также интегрировать новую группу СКУД с существующей инфраструктурой.

«Столь строгие требования к организации доступа в здание непосредственно связаны с деятельностью резидентов технопарка. Как для проведения исследований, так и для производства важно поддерживать идеальные условия, начиная от чистоты помещении и заканчивая воздухом в здании. И, разумеется, поскольку речь идет об уникальных патентах и разработках, необходим строгий контроль доступа в разные зоны», – сказал Александр Гольцов, руководитель проектов ГК X-Com.

«ГК X-Com зарекомендовала себя как надежный партнер, специалистам компании удалось оперативно найти и рассчитать сложное техническое решение, которое подходило под наши строгие требования. Кроме того, проект удалось выполнить частично на отечественном оборудовании российской марки, – отметил Станислав Садовниченко, ИТ-инженер в компании «Управление технопарками». – Монтаж и поставка были осуществлены в срок. Мы довольны сотрудничеством».

В технопарке ЦВТ «ХимРар» разместилось более 40 резидентов, все это высокотехнологичные производственные компании и стартапы, которые работают в направлениях фармацевтики и биотехнологий.

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