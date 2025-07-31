Система резервного копирования Platform V CopyWala от «СберТеха» обеспечит бизнесу защиту данных

Российский разработчик программного обеспечения «СберТех» представил систему резервного копирования и восстановления данных Platform V CopyWala. Она позволяет компаниям создать централизованный каталог резервных копий множества СУБД (систем управления базами данных) и упрощать работу с ними за счет возможностей администрирования. Инструмент поможет бизнесу обеспечить контроль критически важных данных, их сохранность и восстановление в случае сбоев, преднамеренного удаления или кибератак. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Продукт разработан для решения ключевых задач по управлению данными СУБД, основанных на ядре PostgreSQL. Platform V CopyWala дает возможность компактно хранить информацию и оптимально управлять большими объемами данных в масштабах крупных компаний.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Сегодня защита информации становится стратегическим фактором устойчивости и адаптивности бизнеса. Понимая это, мы создали удобный современный инструмент, который не только сведет к минимуму риски потери данных, но и позволит нашим клиентам подойти к созданию СУБД более оптимально с точки зрения расходов и масштабирования ИТ-инфраструктуры. Наша система резервного копирования и восстановления данных станет надежным элементом безопасного импортонезависимого ИТ-ландшафта российского бизнеса».

Platform V CopyWala усилил продуктовый портфель «СберТеха» по работе с данными. Используя решения в комплексе, бизнес может закрыть все этапы работы с данными: сбор, хранение, интеграцию, графическое управление, копирование, синхронизацию, мониторинг и другие. Такой подход помогает снижать расходы на создание высоконагруженных систем и уменьшить нагрузку на ИТ-инфраструктуру компаний.

Система резервного копирования Platform V CopyWala может поставляться как самостоятельный продукт, а также в комплексе с другими решениями «СберТеха» по управлению данными. Она зарегистрирована в Реестре российского ПО и обеспечивает необходимую защиту информации в соответствии с требованиями регуляторов.