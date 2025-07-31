Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков
|

Система резервного копирования Platform V CopyWala от «СберТеха» обеспечит бизнесу защиту данных

Российский разработчик программного обеспечения «СберТех» представил систему резервного копирования и восстановления данных Platform V CopyWala. Она позволяет компаниям создать централизованный каталог резервных копий множества СУБД (систем управления базами данных) и упрощать работу с ними за счет возможностей администрирования. Инструмент поможет бизнесу обеспечить контроль критически важных данных, их сохранность и восстановление в случае сбоев, преднамеренного удаления или кибератак. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Продукт разработан для решения ключевых задач по управлению данными СУБД, основанных на ядре PostgreSQL. Platform V CopyWala дает возможность компактно хранить информацию и оптимально управлять большими объемами данных в масштабах крупных компаний.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Сегодня защита информации становится стратегическим фактором устойчивости и адаптивности бизнеса. Понимая это, мы создали удобный современный инструмент, который не только сведет к минимуму риски потери данных, но и позволит нашим клиентам подойти к созданию СУБД более оптимально с точки зрения расходов и масштабирования ИТ-инфраструктуры. Наша система резервного копирования и восстановления данных станет надежным элементом безопасного импортонезависимого ИТ-ландшафта российского бизнеса».

Platform V CopyWala усилил продуктовый портфель «СберТеха» по работе с данными. Используя решения в комплексе, бизнес может закрыть все этапы работы с данными: сбор, хранение, интеграцию, графическое управление, копирование, синхронизацию, мониторинг и другие. Такой подход помогает снижать расходы на создание высоконагруженных систем и уменьшить нагрузку на ИТ-инфраструктуру компаний.

Система резервного копирования Platform V CopyWala может поставляться как самостоятельный продукт, а также в комплексе с другими решениями «СберТеха» по управлению данными. Она зарегистрирована в Реестре российского ПО и обеспечивает необходимую защиту информации в соответствии с требованиями регуляторов.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как власти сэкономят 109 млрд руб. на создании инфраструктуры для дронов и обеспечении защиты от них

Хозяева смартфонов Samsung и Xiaomi в опасности. На них нацелился мерзкий троян, втихаря ворующий деньги

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон о маркировке звонков: что важно знать бизнесу

В России всплеск спроса на услуги хакеров-наемников Бизнес массово привлекает киберпреступников для устранения конкурентов

Почему HDD и SSD не подходят для долговременного хранения?

Взломана крупная сеть аптек «Столичка». Не работают кассы, системы учета и бронирования

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор мойки воздуха STARWIND SAW5531: боремся с пылью и аллергенами

Дизайнерская техника для кухни: 9 самых интересных устройств

Как перенести общение из WhatsApp и других мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция

Показать еще

Наука

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад
Показать еще