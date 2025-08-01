StormWall: во II квартале 2025 года Иран и Израиль вошли в топ-5 самых атакуемых стран, а Россия опустилась на 8 место рейтинга

Аналитический центр компании StormWall внимательно изучил данные, связанные с DDoS-атаками на глобальном уровне по итогам II квартала 2025 г. Эксперты определили, что во II квартале 2025 г. количество DDoS-атак в мире выросло на 108% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также аналитики сформировали рейтинг самых атакуемых государств в указанном периоде и выяснили ключевые причины повышенного интереса хакеров к данным странам.

По данным StormWall, в топ-3 самых атакуемых стран вошли США (12,6% от общего количества атак в мире), Китай (10,4%) и Индия (9,2%). Эти регионы уже много лет являются наиболее важными для злоумышленников из-за развитой экономики. Также на объем атак сильно влияют геополитические конфликты, в которых принимают участие данные государства. К примеру, противостояние между Индией и Пакистаном в апреле и мае этого года вызвало волну атак хактивистов на индийские государственные и коммерческие структуры.

Во II квартале этого года геополитика значительно повлияла на кибербезопасность во многих странах мира. На фоне сложной геополитической ситуации несколько государств столкнулись с небывалым количество DDoS-атак, которые были организованы политически мотивированными хактивистами. Конфликт между Ираном и Израилем привел к тому, что в обеих странах уровень атак в данном периоде стал рекордным. По итогам II квартала 2025 г. Израиль оказался на 4 месте в списке самых атакуемых стран (8,4%), а Иран занял 5 место (8,1%).

По оценкам аналитиков StormWall, Германия занимает 6 место рейтинга с показателем 7,6%, а Великобритания находится на 7 позиции с показателем 7,3%. Эти государства часто попадают в топ-10 самых атакуемых стран из-за того, что там находится большое количество онлайн-активов. Хакеры запустили атаки на ключевые отрасли этих государств с целью вымогательства и шантажа. Также во II квартале этого года Германия и Великобритания пострадали от действий политически мотивированных хактивистов. Киберпреступники организовали DDoS-атаки, чтобы выразить недовольство рядом политических решений этих стран.

В последние несколько лет Россия уже традиционно входит в топ-10 самых атакуемых стран мира, и этим уже никого не удивить. Во II квартале 2025 г. страна оказалась на 8 месте рейтинга с показателем 6,4%. Предприятия страны были вынуждены противостоять как обычным хакерам, стремящимся к обогащению, так и политически мотивированным хактивистам, которые усилили свои действия в последнее время. Также в этот период были выявлены массовые атаки школьников на образовательные учреждения. Сначала выпускники хотели сорвать ЕГЭ, а потом пытались помешать работе приемной комиссии в вузах.

На 9 месте рейтинга расположилась Саудовская Аравия (5,3%). В этом государстве существует высокая концентрация нефтегазовых компаний и финансовых институтов, которые часто становятся целями кибератак. Также страна подвергается атакам со стороны геополитических оппонентов из-за своей роли на Ближнем Востоке. Сингапур занял 10 позицию рейтинга с показателем 5,1%. Сингапур является страной с развитой экономикой, что делает его важной мишенью для хакеров.