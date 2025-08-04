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BI.Zone: в Telegram активизировались мошенники, предлагающие перегон автомобилей

Злоумышленники продолжают использовать тренды для новых сценариев обмана. В мае 2025 г. китайские машины заняли 54% российского рынка новых машин. На фоне спроса мошенники создают в Telegram фейковые каналы и чаты с предложениями перегнать автомобиль из Китая «по выгодной цене». Эксперты BI.Zone Brand Protection обнаружили около 100 телеграм-каналов, в которых предлагают привезти машины из любой точки мира по заниженной стоимости. Встречаются как фейковые аккаунты реальных дилеров, так и объявления от несуществующих поставщиков.

Один из сценариев мошенников: они публикуют в Telegram объявления с фотографиями автомобилей и предлагают заключить договор о покупке. Пользователю от имени автодилера высылают поддельные документы с подмененными реквизитами. Деньги поступают не на счет официальной компании, а напрямую к злоумышленникам. После предоплаты и дополнительных переводов за комиссии или таможню мошенники исчезают, а жертва остается без машины и денег.

Другой вариант — когда жертва считает, что обращается к частному доставщику. В таком случае часто нет даже формального договора, а деньги переводятся на личный счет злоумышленника.

Дмитрий Кирюшкин, руководитель BI.Zone Brand Protection, сказал: «Мы рекомендуем не переводить оплату неофициальным посредникам и всегда проверять информацию об организации: внимательно просматривать документы, искать отзывы других покупателей. Все транзакции проводите только по безналичному расчету на корпоративные реквизиты. Чтобы обезопасить себя, не поддавайтесь на манипуляции и сохраняйте критическое мышление. В случае малейших сомнений лучше отказаться от сделки».

BI.Zone Brand Protection — платформа класса digital risk protection, которая позволяет выявлять, а затем блокировать фишинговые кампании и мошеннические домены, находить утечки данных в даркнете, а также искать в информационном поле случаи нелегитимного использования бренда и дезинформации в медиа.

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