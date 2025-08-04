«Солар» расширяет портфель доступных ИБ-технологий в Белоруссии

ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, расширяет портфель доступных ИБ-технологий для белорусского рынка. Один из ключевых продуктов по сетевой безопасности − SWG-система Solar webProxy – получил сертификат соответствия требованиям технического регламента средств защиты информации (СЗИ) Оперативно-аналитического центра при президенте Республики Беларусь (ОАЦ РБ). Таким образом «Солар» расширяет потенциал внедрения продукта в банковском и госсекторе, а также в крупных компаниях республики.

По данным Statista, рынок информационной безопасности Белоруссии растет год к году на 7,79%, при этом сегмент сетевой безопасности показывает прирост более 10% ежегодно. SWG-системы занимают лидирующие позиции среди решений, обеспечивающих защиту сетевого периметра. По данным аналитиков, спрос на технологии подобного класса определяют требования регуляторов, а также уровень кибератак на государственные, финансовые организации и критическую информационную инфраструктуру.

Solar webProxy защищает корпоративные сети около 150 крупных компаний и госорганизаций. Полученный опыт защиты инфраструктуры от киберугроз заложен в функциональность продукта и теперь доступен белорусским клиентам.

«Солар» давно сотрудничает с коллегами из Республики Беларусь по различным проектам, начиная от киберучений до инициатив по защите от утечек информации. Продвижение наших решений входит в один из треков по дальнейшему развитию партнерских отношений. Мы видим значительный потенциал в работе с белорусским бизнесом и организациями, предлагая им не просто одну сертифицированную SWG-систему, а комплексный подход к кибербезопасности, подкрепленный нашей экспертизой и опытом реализации проектов в России и СНГ», — сказала Анастасия Хвещеник, руководитель продукта Solar webProxy ГК «Солар».

Ранее «Солар» уже вывел на рынок Беларуси технологии, сертифицированные ОАЦ, − IDM-систему Solar inRights и DLP-платформу Solar Dozor ОАЦ РБ. SWG-система – это уже третье решение «Солара», которое получило сертификат в автоматизированных системах 2 и 3 класса защищённости. Теперь клиенты могут установить комплексное решение на базе двух продуктов «Солара» — Solar webProxy и Solar Dozor. Совместное использование технологий повышает уровень отказоустойчивости, скорость реакции на попытки проникновения в сетевой контур компании и предотвращает утечки информации из корпоративного контура.

Полученный сертификат соответствует требованиям технического регламента ТР 2013/027/BY «Информационные технологии. Средства защиты информации. Информационная безопасность», что усиливает позиции «Солара» в странах СНГ. Выданный сертификат №BY/112 02.02. ТР027 036.01 02000 от 6 июня 2025 г. действует 5 лет.