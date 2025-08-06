Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Обновление BI.Zone GRC: холдинги смогут управлять более чем 1 млн активов в одном окне

Платформа BI.Zone GRC обновила модуль управления ИТ-активами Asset Management. Он позволяет компаниям поддерживать цифровую трансформацию: снижать киберриски, экономить ресурсы и ускорять принятие решений.

Новая версия модуля Asset Management обеспечивает большую гибкость, производительность и автоматизацию.

В рамках обновления разработчики ввели конструктор API-коннекторов с более чем 30 готовыми вариантами. Он позволяет подключаться к любым необходимым источникам данных, что ускоряет интеграцию с существующими системами и снижает зависимость от кастомной доработки; внедрили функцию автоматического импорта файлов с сетевых хранилищ. Она освободит команды от ручного ввода данных и обеспечит актуальность информации; добавили возможность управлять реестром, в котором свыше 1 млн активов и 1 млн уязвимостей. Все они находятся в едином интерфейсе, что особенно актуально для крупных организаций с распределенной инфраструктурой и большим объемом данных; убрали необходимость переключаться между модулями: теперь вся информация об ИТ-активе и связанных с ним уязвимостях хранится в едином окне; реализовали возможность собирать и отображать списки установленного программного обеспечения, а также пакетов на активах. Это упрощает контроль лицензирования и соответствия требованиям; запустили поддержку проактивной оценки уязвимостей с использованием X Threat Intelligence от «Сбера» для раннего обнаружения угроз и усиления превентивной защиты; встроили шаблоны по типам активов для быстрого старта работы с реестром и его наполнения; оптимизировали методологию оценки критичности активов. Это позволяет точнее расставлять приоритеты и вовлекать бизнес в процессы управления киберрисками; значительно увеличили набор условий и действий для автоматических правил, чтобы максимально автоматизировать обработку реестра активов.

Андрей Быков, руководитель BI.Zone GRC, сказал: «Мы стремимся, чтобы наша платформа помогала компаниям выстраивать зрелые процессы кибербезопасности на годы вперед. Новые возможности модуля управления активами позволяют организациям держать под контролем IT-инфраструктуру на принципиально новом уровне: с минимальными затратами времени и ресурсов».

BI.Zone GRC — это платформа для автоматизации ключевых процессов кибербезопасности, а также управления активами, уязвимостями, рисками, аудитами и нормативами в едином интерфейсе. Она включена в реестр отечественного ПО и полностью совместима с российскими операционными системами, обеспечивает выполнение требований регуляторов.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему HDD и SSD не подходят для долговременного хранения?

У российских компаний провал в кибербезопасности. Две трети даже неопытный хакер сломает всего за несколько часов

Юлия Косова, UserGate: Возврат к зарубежным решениям сопряжен с высокими затратами

Крупнейшее в мире облако по ошибке удалило платный профиль программиста с данными за 10 лет. Восстановление невозможно. Опрос

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон о маркировке звонков: что важно знать бизнесу

Microsoft втихаря ворует пароли и данные кредитных карт. Windows стала идеальным инструментом для мошенников

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Обзор смартфона HUAWEI 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще