RuStore и Cicada8 ETM объединились в борьбе с киберугрозами в интернете

Компания Cicada8, специализирующаяся на управлении уязвимостями и противодействии цифровым угрозам в режиме реального времени, объединила усилия с RuStore для защиты пользователей от мошеннических схем в интернете. Совместная инициатива направлена на пресечение распространения поддельных сайтов и приложений, использующих бренды для обмана пользователей. За первый месяц работы проекта было заблокировано несколько сотен таких вредоносных ресурсов. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

В основе проекта лежит модуль «Защита бренда» платформы Cicada8 ETM, который осуществляет непрерывный мониторинг интернета. Система автоматически сканирует онлайн-ресурсы и выявляет случаи несанкционированного использования торговых марок и брендов.

Фишинговые ресурсы, мимикрирующие под официальные бренды, могут похищать персональные и платежные данные, а также логины и пароли от учетных записей. Мошенники создают поддельные приложения, которые в реальности представляют собой вредоносное ПО. Они нацелены на кражу или шифрование данных на смартфоне, так и на включение его в ботнет – сеть зараженных устройств, использующихся для проведения DDoS-атак.

«Совместная работа с Cicada8 позволяет предотвратить киберпреступления, связанные с фишингом в интернете. Для RuStore это возможность расширить опыт защиты пользователей за пределами собственной платформы. В неавторизованных источниках можно не распознать поддельное приложение: они чаще всего встречаются в социальных сетях, неофициальных сайтах и форумах. Помимо популярных брендов мошенники рассылают вредоносное ПО под видом полезных инструментов, криптокошельков и букмекерских компаний», — отметил директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.

Ключевой особенностью решения является фокус на раннем выявлении угроз. Модуль «Защита бренда» платформы Cicada8 ETM продемонстрировал высокую эффективность в выявлении и блокировке мошеннических ресурсов не только на этапе, когда пользователям уже рассылаются сообщения со ссылками на фейковые сайты, но и сразу после их появления в интернете – то есть до того, как киберпреступники успеют ими воспользоваться. Это снимает риски того, что часть аудитории все же успеет перейти на вредоносный ресурс или скачать фейковое приложение. За первые полтора месяца с момента старта проекта RuStore и Cicada8 ETM заблокировали несколько сотен таких ресурсов сразу после их публикации в интернете, обезопасив пользователей от актуальных киберугроз.

«Киберпреступники действуют очень быстро и изощренно. С распространением технологии искусственного интеллекта фишинговые сайты могут быть созданы за считанные часы, а количество фишинговых кампаний в отношении граждан растет с каждым годом. Поэтому для эффективной защиты пользователей очень важно блокировать новые угрозы так же оперативно, как они возникают», – сказал Алексей Кузнецов, CEO компании Cicada8.