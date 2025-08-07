Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
В продукты и сервисы Bi.Zone добавлен ИИ-ассистент

Высокая скорость реагирования на инциденты — одно из важнейших условий противостояния современным киберугрозам, ведь злоумышленникам может быть достаточно одного часа, чтобы успеть продвинуться внутри атакуемой инфраструктуры и нанести ущерб. ИИ-ассистент Bi.Zone Cubi позволяет ускорить процесс первичного анализа и реагирования в среднем на 40%. Это происходит благодаря автоматизации рутинных действий по обработке, структуризации и анализу больших объемов технических данных. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Муслим Меджлумов, директор по продуктам и технологиям, Bi.Zone: «Искусственный интеллект — важный элемент нашей продуктовой стратегии. ИИ-ассистент Bi.Zone Cubi разработан с учетом практического опыта нашего SOC, работающего в рамках сервиса Bi.Zone TDR, — одного из крупнейших в России центров мониторинга и реагирования на инциденты. Уже сегодня более 30% алертов и инцидентов обрабатываются и автоматически закрываются в Bi.Zone TDR с помощью ИИ/ML-технологий, и этот показатель продолжает расти. Более того, аналитики SOC всегда могут обратиться за консультацией к ИИ-ассистенту при обработке любого алерта или инцидента. Весь этот проверенный на практике опыт мы переносим в другие решения и продукты Bi.Zone, чтобы эксперты могли, опираясь на возможности искусственного интеллекта, высвобождать свое время для решения действительно сложных задач».

Помимо Bi.Zone TDR, ИИ-ассистент Bi.Zone Cubi уже сейчас доступен в других продуктах Bi.Zone. Так, пользователи Bi.Zone EDR могут воспользоваться им для помощи в написании SQL-запросов к хранилищу. А в рамках продукта Bi.Zone SOAR ИИ-ассистент поможет сформировать саммари с рекомендациями по алерту и проанализировать и объяснить командные строки, используя уникальные данные из Bi.Zone Threat Intelligence.

В дальнейшем планируется добавить ИИ-ассистент Bi.Zone Cubi в другие продукты и сервисы Bi.Zone.

