Безопасность
Эксперты ITGlobal.com отмечают рост кибератак и востребованность дополнительных мер защиты информации

Международный облачный провайдер и системный интегратор ITGlobal.com, входит в корпорацию ITG, фиксирует рост числа атак программ-вымогателей на российские финансовые организации и промышленные предприятия. Об этом CNews сообщили представители ITGlobal.com.

По данным аналитиков, наиболее пострадавшими оказались финансовые организации и промышленные предприятия. Средний ущерб от одной атаки составил 12 млн руб., включая прямые потери от простоя и затраты на восстановление. При этом 34% пострадавших компаний были вынуждены частично или полностью выплатить требуемый выкуп.

В 93% случаев кибератак злоумышленники целятся в системы резервного копирования, а в 75% таких случаев хотя бы часть бэкапов оказывается утраченной, а более одной трети (39%) репозиториев резервных копий уничтожаются полностью.

«Мы наблюдаем эволюцию ransomware-атак, хакеры не просто шифруют данные, а целенаправленно ищут и уничтожают резервные копии. В таких условиях компаниям необходимо переосмыслить подходы к защите критически важной информации и рассмотреть дополнительные меры безопасности на уровне систем хранения», — отметил Василий Белов, исполнительный директор ITGlobal.com.

Особую тревогу вызывает рост числа атак на критически важную инфраструктуру. За прошедший год зафиксированы инциденты в энергетике, здравоохранении и транспорте, где последствия кибератак затрагивают не только конкретные организации, но и население в целом.

Эксперты компании рекомендует использовать Tamper-proof Snapshots в качестве дополнительной меры защиты данных. Эта технология позволяет создавать немодифицируемые снимки на уровне систем хранения — они остаются доступными даже при компрометации инфраструктуры. Решение совместимо с большинством современных СХД и не требует замены оборудования. Подход используется в отраслях с повышенными требованиями к сохранности данных, включая финансы и промышленность.

