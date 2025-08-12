Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Security Vision представила обновленную версию платформы

Вышел новый релиз платформы Security Vision 5, который включает значительное количество функциональных доработок, улучшений интерфейса и оптимизаций, направленных на упрощение работы специалистов и повышение эффективности процессов. Обновление продолжает курс на развитие автоматизации, расширение возможностей аналитики и обеспечение максимального комфорта для пользователей. Об этом CNews сообщили представители Security Vision.

Улучшения в интерфейсе и фильтрации данных

Главное меню платформы получило обновленный интерфейс, а быстрые фильтры теперь поддерживают полный набор операторов, доступных в расширенных фильтрах («Содержит», «Не содержит», «Равно», «Не равно» и другие). Улучшено отображение связанных таблиц, добавлена настройка их расположения, что делает работу с данными более удобной. Теперь после импорта системных данных пользователи видят окно с результатами загрузки, что повышает прозрачность процесса и позволяет сразу проверить корректность данных.

Расширенные возможности работы с графами и карточками объектов

В новом релизе добавлена настройка заголовков связей на графах, что упрощает визуальную навигацию и делает схемы более наглядными. Появилась опция фиксации ракурса камеры: после перезагрузки страницы граф откроется именно в том виде, в котором пользователь работал с ним в последний раз. Также реализована возможность открытия краткой карточки рядом с выбранным объектом или записью справочника прямо на графе, сокращая время на поиск и переходы между экранами.

Вывод данных рабочих процессов

Теперь платформа позволяет выводить значения выходных параметров рабочих процессов, запущенных через карточки объектов или API. Это облегчает отладку и контроль выполнения сценариев, позволяя специалистам быстрее получать необходимую информацию.

Автоматическое открытие карточек объектов

После выполнения транзакций типа «Создать объект» карточка нового или обновленного объекта может открываться автоматически. Это ускоряет работу с данными и снижает количество ручных действий.

Динамическое автозаполнение таблиц

В свойствах типа «Таблица» реализовано динамическое автозаполнение с добавлением новых строк по аналогии с действием «Установить значение» в рабочих процессах. Это экономит время при работе с большими наборами данных.

Генерация случайных чисел

В платформу добавлен инструмент для генерации случайного числа из заданного диапазона или массива. Возможна как статическая, так и динамическая настройка диапазона на основе свойств объектов, справочников или переменных.

Ротация сообщений в чатах

В карточках объектов теперь можно настраивать ротацию данных сообщений в чатах. Это помогает поддерживать актуальность информации и оптимизировать хранение переписки.

Упрощенная аутентификация с использованием FreeIPA

Для организаций, использующих FreeIPA, упрощен процесс авторизации на платформе: теперь нет необходимости вводить логин в полном формате DN — достаточно привычного короткого имени пользователя. Это сокращает время авторизации и снижает вероятность ошибок при вводе.

