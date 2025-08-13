Компания «Нейроинформ» усовершенствовала свой веб-сервис «КиберМонитор», добавив новые функции для поиска и управления киберрисками

Компания «Нейроинформ», специализирующаяся на анализе и оценке киберрисков, расширила функциональность своего веб-сервиса «КиберМонитор». Разработчики компании добавили новые опции, позволяющие быстрее находить киберриски и управлять ими, а также дающие возможность избежать лишней рутины в процессе использования системы. За счет расширения технологических возможностей, веб-сервис «КиберМонитор» стал более полезным и эффективным для бизнеса в области контроля уровня кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители «Нейроинформ».

С целью улучшения функциональности продукта, специалисты «Нейроинформ» добавили опцию проверки сертификатов сайтов. Теперь «КиберМонитор» проверяет SSL-сертификаты сайтов компании и сразу определяет, если какие-то сертификаты просрочены, самоподписаны и небезопасны. Это позволяет снизить риск MITM-атак, во время которых злоумышленник встраивается между пользователем и сайтом и перехватывает передаваемые данные, например логины, пароли и банковскую информацию.

Помимо этого, разработчики «Нейроинформ» добавили статусы для управления жизненным циклом утечек. Теперь пользователи веб-сервиса «КиберМонитор» могут увидеть, какие статусы уже обработаны, а какие требуют внимания. Это позволяет сотрудникам компаний сфокусироваться только на действительно актуальных рисках. Также специалисты «Нейроинформ» настроили рассылку уведомлений при обнаружении новых утечек. Система самостоятельно сообщит о появлении свежих данных, чтобы компании могли оперативно отреагировать.

Дополнительно в рамках обновления веб-сервиса был полностью обновлен отчет для ИТ-специалистов, чтобы сделать его более подробным и удобным. Разработчики добавили новую полезную информацию, улучшили оформление и синхронизировали с отчетом для руководства. Теперь сотрудники компаний могут получить все нужные детали в удобной и понятной форме. Благодаря синхронизации с управленческим отчетом, ИТ- и бизнес-команды легко коммуницируют и быстрее находят необходимые решения.

С целью улучшения пользовательского опыта, была также доработана функциональности личного кабинета веб-сервиса. Специалисты «Нейроинформ» внедрили опцию отображения информации о тарифе в личном кабинете. Теперь пользователи всегда могут видеть свой тариф прямо в интерфейсе. Это повышает прозрачность системы: сразу понятно, какие возможности доступны, а какие можно подключить при необходимости.

«Для нас имеет большое значение эффективность и удобство использования наших продуктов в области кибербезопасности. Мы постоянно работаем над улучшением нашего веб-сервиса “КиберМонитор”, чтобы предоставить российскому бизнесу качественный инструмент для выявления и управления киберрисками, не уступающий иностранным аналогам. В настоящее время кибербезопасность является одним из приоритетных направлений в России, ведь несвоевременное реагирование на риски в этой сфере может привести к серьезным экономическим потерям в различных ключевых отраслях. Предлагая рынку эффективные решения по анализу и оценке киберрисков, мы стремимся внести свой вклад в повышение уровня информационной безопасности в стране», — сказал Александр Дмитриев, генеральный директор компании «Нейроинформ».