Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Безопасность Искусственный интеллект axenix
|

«Газинформсервис» обновил СУБД Jatoba: маскирование, автономные транзакции и ИИ для безопасности данных

«Газинформсервис» обновил СУБД Jatoba до версии 6.9.1 (также обновлены версии 4.18.1, 5.13.1). Улучшения направлены на повышение безопасности, производительности и удобства управления данными, а также укрепляют возможности ИИ для защиты СУБД. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервиса».

Ключевым нововведением в релизе стал новый функционал по маскированию данных для защиты ПДн, финансовой информации, медицинских записей, корпоративных данных и коммерческой тайны. Реализован принцип «конфиденциальность по замыслу» — то есть в схеме базы данных прописывается, какие поля считаются чувствительными и как их маскировать. Среди новых возможностей — статическое и динамическое маскирование, анонимные дапмы, маскирующие представления и маскирующие обертки данных.

Наряду с этим SQL Firewall обеспечивает защиту СУБД в режиме реального времени, разрешая доступ только по авторизованным инструкциям SQL и подключениям, что значительно снижает риски SQL-инъекций, аномального доступа и кражи учетных данных.

Решения Jatoba активно используют возможности искусственного интеллекта для обеспечения безопасности СУБД, включая: обнаружение аномалий и вторжений, анализ уязвимостей, автоматизацию управления доступом, анализ лог-файлов, профилактику утечек данных (DLP).

Доработан функционал автономных транзакций. Это и расширение синтаксиса некоторых SQL-выражений, и добавление нового параметра конфигурации max_autonomous_transaction, отвечающего за максимальное количество одновременно выполняющихся автономных транзакций во всех сеансах СУБД.

Обновленный компонент Jatoba Data Safe (JDS) до версии 2.8 предлагает значительные улучшения в управлении кластерами jaDog: от расширения перечня поддерживаемых в JDS эксплуатационных команд до новых функций управления конфигурационными параметрами узлов и сервисов.

Выпущенные обновления не последние в этом году. «В 2025 г. мы планируем также получить сертификат ФСТЭК РФ для 16-й версии PostgreSQL, выпустить релиз на модернизированном ядре PostgreSQL, повысить производительность за счет ИИ в планировщике запросов, расширить возможности механизмов ИБ и внести еще несколько изменений, — сказал Юрий Осипов, менеджер продукта Jatoba. — Такие регулярные обновления — ключ к высокопроизводительной работе решения и доверию наших заказчиков».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Хлебунов, Servicepipe: Наша уникальность в том, что мы погружаемся в трафик глубже остальных

Тысячи ИИ-серверов по всему миру доступны извне безо всякой авторизации

Максим Архипенков, SmartMerch: Нейросети — это шаг вперед, но не революция

Бегом от Gmail. Российский бизнес отказывается от бесплатных почтовых сервисов

Илья Батай, ИТ-директор банка «Синара»: На рынке появляются отдельные независимые решения, но в промышленных масштабах использовать их пока страшно

В России введено «частичное ограничение звонков» в Telegram и WhatsApp* ради защиты граждан. Опрос

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще