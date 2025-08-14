Интеграция
Приморцу заблокировали 7000 звонков от мошенников

МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала количество и тематику нежелательных звонков жителям Приморского края в первом полугодии 2025 г. В общей сложности сервис защитил приморцев от почти 23 миллионов спам-звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Количество нежелательных звонков выросло почти на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. При этом одному из жителей Владивостока злоумышленники пытались дозвониться более 7000 раз, но все вызовы были заблокированы системой. В целом сервис сэкономил приморцам более 12 лет, которые могли быть потрачены на общение с потенциальными мошенниками.

Чаще всего жителям Приморья звонят из финансовых организаций, а также с рекламой услуг и опросами. Чуть реже беспокоят коллекторы. В топе нежелательных звонков оказались и обзвоны от возможных мошенников.

«Телефонные аферисты продолжают совершенствовать схемы обмана, а также создавать новые. По данным наших аналитиков, в первом полугодии самой распространенной «легендой» мошенников стали предложения о дополнительных доходах в инвестиционных проектах - на них приходится почти треть звонков. В тройку массовых мошеннических атак также входят звонки под видом специалистов мобильного оператора с предложением продлить номер телефона и звонки от имени сотрудников налоговой, почты и структур ЖКХ. Поэтому мы регулярно совершенствуем и обновляем антиспам-защиту. Так, помимо, сервиса блокировки нежелательных звонков «Защитник», можно подключить услугу «Безопасный звонок». Уже на первой минуте разговора искусственный интеллект предупреждает абонента, что с ним говорит мошенник. Только за полгода сервис оградил более 1200 приморцев от общения со злоумышленниками», — сказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

