Санкт-Петербург и Ленобласть защитили от 95,5 млн спам-звонков с начала 2025 года

МТС проанализировала звонки с признаками спама и несанкционированной рекламы жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области в первом полугодии 2025 г. С помощью сервиса «Защитник» в этих северо-западных регионах было заблокировано 95,5 млн нежелательных вызовов, что почти на 10% больше, чем год назад. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Общая продолжительность заблокированных спам-звонков в Санкт-Петербурге и Ленобласти составила 25,5 млн минут, что эквивалентно 48 годам несостоявшихся разговоров. Пик активности у мошенников и нежелательных звонящих пришелся на март 2025 г. Так, с одним жителем пытались связаться по телефону почти 11,5 тыс. раз.

В основном петербуржцам звонили с навязчивой рекламой, предложениями от банковских, финансовых организаций и опросами. Реже всего досаждали такси и доставка товаров.

По общему количеству заблокированных спам-звонков Санкт-Петербург и Ленобласть занимают третье место по стране. Растет интерес у жителей Северной столицы и области к цифровым инструментам для борьбы с телефонным мошенничеством.

«Активность телефонных мошенников на Северо-Западе пока, увы, не убывает, в связи с этим важно не только обновлять технологии борьбы с ними, но и оставаться бдительным во всех ситуациях, чтобы не поддаваться на провокации. Поэтому мы развиваем инструменты на основе искусственного интеллекта и Big Data для безопасности абонентов. Петербург и Ленобласть вошли в топ регионов, где востребовано решение «Безопасный звонок»: цифровой ассистент анализирует звонок с помощью искусственного интеллекта и прямо во время звонка предупреждает о потенциальном недоброжелателе. Технология помогает сэкономить время и уберечь человека от потери финансов, утечек конфиденциальной информации», — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

