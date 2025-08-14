Интеграция
За полгода спамеры пытались дозвониться иркутянину почти 10 тыс. раз

МТС с помощью антиспам-решения «Защитник» проанализировала количество и характер нежелательных звонков жителям Иркутской области за шесть месяцев 2025 г. Количество заблокированных входящих от спамеров и мошенников в регионе за это время выросло на 1,5 млн. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Спамеры и телефонные мошенники были наиболее активны в отношении жителей Приангарья в марте и январе 2025 г. В первый весенний месяц они чаще всего пытались связаться с жителями региона, предлагая финансовые услуги, проводя опросы и напоминая о долгах. Одному из абонентов региона с нежелательных номеров за полгода пытались дозвониться почти 10 тыс. раз. Это стало рекордом по количеству спам-звонков одному и тому же человеку. Все вызовы были своевременно классифицированы как потенциально опасные и заблокированы.

На основе Big Data «Защитник» определяет, кто звонит абоненту, демонстрирует источник вызова на экране смартфона и маркирует вызовы в зависимости от их надежности. Абонент может выбрать, от кого он не хочет получать звонки – в таком случае на них отвечает голосовой помощник. В среднем, один такой перехваченный звонок иркутянам в первом полугодии длился 14 секунд. Длительность всех несостоявшихся разговоров в этот период составила 4,5 млн минут или 8,5 лет.

«Количество нежелательных звонков в регионе растет, и это становится реальной угрозой. Злоумышленники постоянно совершенствуют свои схемы, и распознать их не так просто. Для максимальной защиты можно использовать специальные решения — например, наш сервис «Защитник». Он оповещает о подозрительных звонках, а с дополнительной функцией «Безопасный звонок» цифровой помощник на базе ИИ предупреждает о возможном мошеннике даже во время беседы», — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

