Андрей Емельянов назначен вице-президентом по продажам и маркетингу Kraftway

Производственно-инжиниринговая компания Kraftway объявляет о назначении Андрея Емельянова на должность вице-президента по продажам и маркетингу. Об этом CNews сообщили представители Kraftway.

Назначение проходит на фоне совершенствования системы управления и усиления кадрового состава компании. В сферу ответственности нового топ-менеджера войдут координация продаж, маркетинга и клиентской поддержки с целью ускорения темпов роста доходов компании. Среди первоочередных задач — оптимизация товарного портфеля, повышение эффективности каналов продаж, усиление позиций Kraftway на рынке и совершенствование сервиса для заказчиков.

«Присоединение к команде Kraftway стало для меня одним из наиболее обдуманных и значимых решений в профессиональной карьере. Возможность стать частью компании, которая более 30 лет успешно работает на российском рынке и является одним из лидеров в сфере информационной безопасности, открывает новые перспективы для профессионального роста. С привлечением стратегического инвестора — госкорпорации «Росатом» — перед Kraftway открылись дополнительные возможности выхода на открытые рынки в соответствии с положениями 44-ФЗ. В ближайшее время мы презентуем новые разработки и предложим специальные коммерческие условия, которые, уверен, вызовут интерес у корпоративных клиентов», — сказал Андрей Емельянов.

Профессиональный опыт

Андрей Емельянов более 30 лет работает в сфере управления продажами, включая международные и российские ИТ-компании. До прихода в Kraftway он руководил развитием коммерческого канала в Acer, а ранее возглавлял отдел развития канальных продаж PCSD в Lenovo Russia (IBM). Также занимал руководящие должности в ECS (коммерческий директор), MICS (коммерческий директор), USN (директор по продажам), ELST (начальник отдела продаж) и других компаниях.

«Учитывая исключительную важность системного подхода к выстраиванию продаж и поддержки заказчиков, я возлагаю большие надежды на появление в нашей команде управленца такого класса, как Андрей Емельянов. Имея за плечами большой стаж руководящей работы в ведущих международных и российских компаниях, он добавит нашей команде богатый опыт организации, эффективного планирования и контроля процесса продаж и сервиса, а также великолепное знание отрасли и лидерские качества», — сказал Алексей Кравцов, президент Kraftway.

Назначение Андрея Емельянова на пост вице-президента по продажам и маркетингу станет важным шагом в реализации стратегии роста и укрепления рыночных позиций Kraftway. Сочетание опыта нового руководителя и ресурсов компании позволит усилить присутствие бренда на ключевых сегментах рынка и предложить заказчикам новые высокотехнологичные решения и улучшенный сервис.

