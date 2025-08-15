Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Почти 9000 раз мошенники пытались дозвониться до жителя Хакасии

МТС проанализировала количество звонков от спамеров и мошенников жителям Хакасии за первую половину года. В общей сложности за первые шесть месяцев 2025 г. антиспам-решение МТС «Защитник» оградило жителей республики почти от 8,5 млн нежелательных вызовов. Если бы все эти разговоры состоялись, то жители Хакасии бы потратили на них больше 3,5 лет. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего абонентам региона надоедали банки и финансовые организации, реклама и опросы, а также коллекторы. Возможные мошенники также попали в топ анти-рейтинга и расположились на восьмой строчке.

Самым атакуемым абонентом стал житель региона, которому пытались дозвониться почти 9000 раз. Эти попытки были заблокированы умной системой.

«Методы мошенников постоянно эволюционируют и становятся хитрее. Даже самые внимательные абоненты иногда становятся жертвами обмана. Чтобы противостоять этому, операторы связи внедряют умные технологии защиты. Например, функция "Безопасный звонок" анализирует беседу и мгновенно предупреждает пользователя голосом, если подозревает мошенничество», — сказал исполняющий обязанности директора МТС в Республике Хакасия Сергей Киселев.

