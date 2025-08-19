Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
«Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию ЕЦУ Dallas Lock релиз 4

ЕЦУ Dallas Lock 4.0.354.0 успешно прошел испытания в составе СЗИ НСД Dallas Lock 8.0 (редакций «К» и «С») 12.10.2.877 и СЗИ НСД Dallas Lock Linux 5.8.306, подтвердив соответствие обновлений требованиям регулятора.

В обновленной версии ЕЦУ Dallas Lock реализованы следующие ключевые улучшения и доработки:

Централизованное управление новым компонентом «Средство обнаружения и реагирования», а именно для клиентов Dallas Lock 8.0 и Dallas Lock Linux администратор ЕЦУ сможет: управлять базой индикаторов компрометации; настраивать правила автоматического реагирования и выбирать реакцию по реагированию на угрозы; запускать сканирование системы (вручную или по расписанию) на обнаружение индикаторов компрометации; изолировать клиента, на котором произошел инцидент, от сети для предотвращения распространения угрозы.

Расширение интеграции со средствами защиты Dallas Lock: централизованное управление разграничением доступа к различным подключаемым устройствам и компонентом «Система обнаружения вторжений» для клиентов Dallas Lock 8.0 и Dallas Lock Linux, а также распространение на клиентов ключей преобразования съемных накопителей.

Управление динамическим распределением активных терминальных сессий между клиентами Dallas Lock 8.0.

Удаленное управление оболочкой администрирования СДЗ Dallas Lock, а также отправка данных администратора безопасности для удаленной авторизации.

Быстрая установка значений политик безопасности согласно требованиям ФСТЭК России для ГИС, ИСПДН и АС, с возможностью последующей фиксации значений политик для предотвращения их изменения на нижестоящих уровнях.

Доработанная подсистема хранения данных ЕЦУ: для предотвращения заполнения дискового пространства добавлены настройка параметров архивации и очистки журналов.

Возможность запускать с консоли главного ЕЦУ задания на получение отчетов о программном и аппаратном обеспечении Агентов ЕЦУ, зарегистрированных в подчиненных доменах.

Новый Агент ЕЦУ для устройств на базе Android.

Работа службы ЕЦУ на ОС, развернутых без графического интерфейса.

ЕЦУ Dallas Lock — это единый кроссплатформенный центр управления, который функционирует в том числе на сертифицированных российских ОС. Включен в единый реестр российских программ для ЭВМ и БД. Решение существенно расширяет возможности централизованного управления продуктами линейки Dallas Lock и разработано с учетом актуальных потребностей администраторов информационной безопасности.

Ключевые особенности: кроссплатформенность (поддержка Windows, Linux, в том числе отечественных ОС); централизованное управление многочисленными компонентами; интеграция с различными, в том числе и отечественными, службами каталогов.

