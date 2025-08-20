«Гарда» и Axel Pro представили совместное решение для автоматического реагирования на кибератаки

Группа компаний «Гарда» и продуктовая студия Axel Pro завершили интеграцию решений «Гарда NDR» и AxelNAC. Результатом стала автоматизация активного реагирования на инциденты в корпоративных сетях, что позволяет заказчикам повысить уровень киберустойчивости.

Интеграция «Гарда NDR» и AxelNAC сокращает для заказчиков время реагирования, снижает риски и повышает устойчивость ИТ-инфраструктуры к современным угрозам. Совместно системы могут автоматически реагировать на инциденты ‒ при обнаружении аномалий или признаков атаки изолировать скомпрометированный хост, разорвать подозрительное соединение и устранить угрозу в режиме реального времени. При этом критически важные бизнес-процессы заказчика не пострадают.

«Автоматическое реагирование из коробки позволяет блокировать атаки и предоставляет заказчику реальную защиту, а не ее видимость. В отличии от устаревших российских NTA, опирающихся на сигнатурный анализ, “Гарда NDR” детектирует и блокирует продвинутые угрозы, используя поведенческий анализ и машинное обучение. Это особенно важно в условиях, когда скорость реакции определяет, будет ли инцидент точечным или перерастет в кризис», ‒ сказал Станислав Грибанов, руководитель продукта «Гарда NDR».

«Axel Pro развивает экосистему кибербезопасности. В партнерстве с „Гарда“ мы объединили наш опыт в сетевом контроле с аналитическими возможностями NDR. Мы создали интеграцию, которая помогает заказчикам быстрее реагировать на инциденты и предотвращать ущерб», ‒ отметил Николай Санагурский, руководитель департамента развития продуктов Axel Pro.

Совместная установка решений уже доступна для заказчиков. Она подходит для корпоративных и государственных организаций, совместима с действующей ИТ-инфраструктурой и соответствует требованиям российского законодательства в области информационной безопасности.