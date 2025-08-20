Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
R-Vision CMDB вошел в реестр российского ПО: новый инструмент для работы с ИТ и ИБ в единой консоли

R-Vision, разработчик систем цифровизации и кибербезопасности, объявил о включении своего нового ИТ-решения — R-Vision CMDB — в реестр отечественного программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители R-Vision.

На фоне курса на импортозамещение и роста требований к устойчивости бизнеса, организациям все чаще требуется единый источник достоверной информации об инфраструктуре. R-Vision CMDB решает эту задачу, предоставляя централизованную базу данных об ИТ-компонентах и их конфигурациях, а также наглядно показывая взаимосвязи между системами, сервисами и элементами инфраструктуры.

В составе решения: система Discovery для поиска новых элементов в сети и сбора инвентаризационной информации, в которую входит собственный сканер и агент; модуль идентификации и приоритизации позволяет избежать дубликатов в системе и управлять приоритетом загрузки из различных источников, что повышает качество данных в CMDB; модуль нормализации приводит вносимые в CMDB данные к единому представлению согласно встроенному справочнику ПО и Оборудования. Это дополнительно улучшает качество данных в CMDB, что особенно важно при построении бизнес-процессов на основе этой информации; графический модуль построения ресурсно-сервисной модели позволяет не только визуализировать связи между конфигурационными единицами, но и проектировать новые ресурсно-сервисные модели.

Продукт входит в линейку решений, построенных на базе единой платформы R-Vision EVO, что дает возможность реализовать сквозные процессы и аналитику совместно с ИБ-продуктами, а также выстроить работу ИТ и ИБ команд в единой консоли управления.

«В большинстве крупных организаций инфраструктура разрослась настолько, что часто сами компании до конца не понимают, какие системы у них есть, как они связаны и кто ими управляет. Без целостной картины невозможно ни контролировать расходы, ни гарантировать устойчивость сервисов. R-Vision CMDB позволяет видеть взаимосвязи между системами, сервисами и элементами инфраструктуры, что помогает быстро реагировать на инциденты, планировать модернизацию и оптимизировать использование ресурсов. Включение продукта в реестр отечественного ПО подтверждает его технологическую зрелость, готовность к масштабным корпоративным внедрениям и соответствие высоким требованиям российского рынка», — сказала Дарья Петрова, директор по продуктам R-Vision.

R-Vision CMDB уже проходит пилотирование в ряде российских компаний. Внесение в реестр позволяет применять решение в проектах, где есть запрос на импортозамещение и использование российского ПО.

