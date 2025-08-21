«Телеком биржа» и Servicepipe начнут предлагать клиентам «прямые защищенные стыки»

Интеграция
ИТ-интегратор «Телеком биржа» и разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика Servicepipe расширяют технологическое партнерство. Теперь для всех клиентов, приобретающих решения для защиты ИT-инфраструктуры от DDoS-атак, доступна опция создания «прямого защищенного стыка» (Security Direct Connect, SDC).

Речь об организации безопасного, выделенного сетевого соединения между инфраструктурой клиента и провайдером защиты, которое позволяет миновать публичный интернет. Это не только гарантирует высокий коэффициент доступности сервиса и канала, но также исключает возможность таргетирования стыковочных IP-адресов сети для атаки.

«Для ускорения процесса подключения клиентов под идущей атакой часто используется подключение через GRE-туннель, но при долгосрочной защите он уступает по SLA-характеристикам L2-каналам и темному волокну, так как изначально задействует ненадежную среду передачи данных через публичный интернет. SDC, в свою очередь, гарантирует более высокий уровень производительности, стабильности и безопасности при передаче данных между провайдером и инфраструктурой клиента за счет изолированности передаваемых данных», — сказал руководитель отдела информационных технологий «Телеком биржи» Евгений Попов.

«В условиях непрекращающихся кибератак, в том числе на критически важную инфраструктуру, стало очевидно, что для обеспечения непрерывности работы сервисов необходим сквозной SLA между телеком-оператором и провайдером очистки трафика, который обеспечивает не просто интернет, а канал с гарантированной защитой от DDoS-атак. Из возможных непредвиденных рисков здесь — только физическое повреждение оптоволоконного кабеля. Кроме того, канал, организованный через SDC может быть использован не только для доставки очищенного входящего трафика, но и для исходящего трафика как полноценный интернет-канал», — отметил директор по развитию Servicepipe Данила Чежин.

