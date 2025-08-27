Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

«Т1 Интеграция» и Positive Technologies обеспечат комплексную защиту промышленных предприятий от киберугроз

«Т1 Интеграция» и Positive Technologies подтвердили совместимость программно-аппаратного комплекса АСУ ТП «Силарон» и системы глубокого анализа промышленного трафика PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM). Совместная работа систем обеспечит выполнение требований законодательства в области защиты объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) и создание защищенной среды управления технологическими процессами. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Во время тестов эксперты проверили функции выявления угроз, анализа уязвимостей и потенциальных последствий кибератак. Также протестирована блокировка злонамеренных действий, защита от вредоносного ПО и несанкционированного доступа. Особое внимание специалисты уделили настройке правил обнаружения инцидентов в сетевом трафике и сбору данных об активах.

«Работа АСУ ТП напрямую определяет безопасность и эффективность производства. «Силарон» — это российская разработка, созданная с учетом специфики отечественных предприятий. Подтверждение совместимости с одним из ведущих решений для промышленной кибербезопасности, PT ISIM, позволит нашим заказчикам быть уверенными в надежности и защищенности своей инфраструктуры, а также обеспечить выполнение требований регуляторов, в частности приказа ФСТЭК № 2391», — сказал Александр Шаповалов, директор центра компетенций промышленной автоматизации «Т1 Интеграция».

«Мы видим большой потенциал в синергии наших продуктов. PT ISIM предоставляет технологии и экспертизу для комплексной защиты ОТ-инфраструктур, а «Силарон» является надежной основой для автоматизации технологических процессов. Их интеграция позволит компаниям создавать системы, которые не только эффективно управляют производством, но и обеспечивают киберустойчивость всей технологической инфраструктуры и непрерывность бизнеса промышленных предприятий. Мы уже планируем следующие этапы испытаний: оба продукта активно развиваются, поэтому необходимо проверять техническую и функциональную совместимость их новых возможностей», — отметил Дмитрий Даренский, руководитель практики промышленной кибербезопасности Positive Technologies.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты

Браузеры с ИИ - угроза для кошельков пользователей, если им слишком доверять

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

Из Android-смартфонов выкорчевывают последнюю свободу. Устанавливать приложения можно будет только с особого разрешения Google

Константин Липаткин, inSales: Уровень зрелости подходов к информационной безопасности в ИТ-сфере в России крайне неоднороден

В киберпространстве идет индо-пакистанская война. Шпионы атакуют системы с помощью текстовых файлов Linux

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще