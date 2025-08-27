Интеграция
В «Диадоке» появилась возможность пожаловаться на спам ​

Пользователи могут пожаловаться на спам, если через сервис электронного документооборота пришел подозрительный документ или запрос к обмену документами. Жалобу на опасный контент рассмотрит служба информационной безопасности «Контура». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Пользователи «Диадока» могут сообщить о подозрительных запросах на обмен документами или сомнительных файлах и гиперссылках от контрагентов, нажав кнопку «Это спам». Клиентская поддержка сервиса определит, было ли массовым действие от вашего контрагента, в то время как служба информационной безопасности «Контура» проанализирует подозрительный контент.

Лев Плинер, технический директор направления ЭДО в «Контуре»: «Возможность пожаловаться на спам нужна, чтобы мы могли снижать радиус поражения, если, например, антивирус не справился. Примерно так же устроена защита в электронной почте. У всех популярных почтовых служб есть такая кнопка. Если люди нажимают «Это спам» — это сигнал для техподдержки, а потом — в службу информационной безопасности, что наши пользователи могут быть в опасности».

Новая возможность помогает выявить фишинг, рассылку вредоносного ПО или нарушения законодательства о рекламе. Технические специалисты тщательно изучат обращение и примут решение: удалить ли контент, предупредить пользователя о нарушении с его стороны или заблокировать учетную запись отправителя в случае серьезных нарушений.

Виктор Середницкий, бизнес-партнер по информационной безопасности в «Контуре»: «Благодаря нововведению мы сможем оперативно реагировать и снижать последствия распространения подозрительного контента в сервисе. Появление кнопки «Это спам» — органичное дополнение проверки файлов и гиперссылок антивирусом».

