Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Архитектура MSSP на базе Security Capsule SIEM успешно протестирована в облачной инфраструктуре Selectel

Компания «ИТБ» (ООО «Инновационные Технологии в Бизнесе») завершила тестирование решения по модели MSSP (Managed Security Services Provider) на базе системы мониторинга и корреляции событий информационной безопасности Security Capsule SIEM. Испытания проходили в облачной инфраструктуре Selectel — провайдера сервисов ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «ИТБ».

Тестирование подтвердило техническую реализуемость ключевых требований MSSP-модели в масштабируемой облачной среде. Облачная инфраструктура Selectel обеспечивает возможность развертывания отдельных инстансов Security Capsule SIEM с полной изоляцией данных и сетей, персонализированными консолями управления, а также централизованным мониторингом и реагированием со стороны Центра мониторинга «ИТБ» в Санкт-Петербурге.

Клиенты получают доступ к надежной облачной инфраструктуре, отвечающей требованиям регуляторов, с возможностью масштабирования MSSP-сервисов без капитальных вложений в собственные технологические мощности. Такое решение позволяет повысить уровень информационной безопасности и оптимизировать затраты на внедрение и сопровождение средств защиты. Заказчики с повышенными требованиями к хранению данных могут развернуть инстанс в аттестованном сегменте облачной платформы Selectel, включая мониторинг безопасности для систем уровня ГИС К1 — с максимальными требованиями к информационной защите.

В ходе тестирования были успешно проверены ключевые функции платформы Security Capsule SIEM. В том числе была подтверждена стабильная работа сетевого взаимодействия через ViPNet. Это обеспечивает безопасную передачу событий информационной безопасности, что особенно важно для заказчиков, работающих с конфиденциальными данными или в строго регулируемых отраслях. Кроме того, в ходе испытаний был протестирован весь цикл обработки данных: решение корректно фиксирует и хранит события, точно срабатывает на основе заданных правил и автоматически создает инциденты для реагирования. Помимо этого, реализована безопасная аутентификация операторов с помощью токена Guardant в сетевом режиме и проведено нагрузочное тестирование на уровне всего инстанса — до 30 тыс. событий в секунду без потерь. Результаты подтверждают готовность решения к эксплуатации в высоконагруженных и требовательных к информационной безопасности инфраструктурах.

«Мы последовательно расширяем портфель партнерских сервисов в области информационной безопасности, фокусируясь на практических задачах наших клиентов. Решение на базе Security Capsule SIEM и облачной инфраструктуры Selectel дает MSSP-провайдерам возможность быстро и безопасно развернуть необходимые вычислительные мощности для оказания услуг — без избыточных затрат, с гарантией соответствия требованиям регуляторов и минимизацией рисков в области информационной безопасности», — отметил Денис Полянский, директор по клиентской безопасности Selectel.

«Важное преимущество SC SIEM — поддержка модели MSSP и гибкая архитектура, позволяющая MSSP-провайдерам развертывать отдельные инстансы для каждого клиента. Размещение решения в облаке Selectel обеспечивает необходимую скорость, масштабируемость и безопасность, а при повышенных требованиях к защите данных возможна работа в аттестованном сегменте. Интеграция с ИТ-инфраструктурой Selectel расширяет возможности SC SIEM и позволяет заказчикам эффективно решать задачи, где важны оптимальное использование ресурсов, быстрое реагирование и гибкая настройка правил корреляции под конкретные сценарии угроз», — отметил Сергей Графов, руководитель проекта ООО «Инновационные Технологии в Бизнесе».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты

«Киберпротект» обновил «Кибер Бэкап Облачный» — российский облачный сервис резервного копирования

Как защитить важные данные от киберугроз уничтожения информации?

Браузеры с ИИ - угроза для кошельков пользователей, если им слишком доверять

Константин Липаткин, inSales: Уровень зрелости подходов к информационной безопасности в ИТ-сфере в России крайне неоднороден

Из Android-смартфонов выкорчевывают последнюю свободу. Устанавливать приложения можно будет только с особого разрешения Google

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще