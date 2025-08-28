Интеграция
Экосистема Security Vision сертифицирована ФСТЭК России по 4 уровню доверия

Low code/No code-платформа Security Vision и все разработанные на ней модули успешно прошли испытания в системе сертификации средств защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Об этом CNews сообщил представитель Security Vision.

Выданный ФСТЭК России сертификат соответствия №4964 от 19 августа 2025 г. удостоверяет, что платформа и модули Security Vision полностью соответствуют нормам действующих нормативных-правовых актов Российской Федерации (в частности, по 4 уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей), и подтверждает высокий уровень защиты обрабатываемой в них информации.

Сертифицированы: платформа Security Vision c конструкторами контента (Low-code и No-code): конструктором объектов, конструктором рабочих процессов, конструктором отчетов, конструктором виджетов и дашбордов, конструктором меню и ролей, конструктором коннекторов; готовые модули на платформе Security Vision в любых комбинациях, в соответствии с формуляром продукта:

Security Orchestration, Automation and Response (SOAR) – модуль, предназначенный для автоматизации реагирования на инциденты ИБ; Next Generation SOAR (NG SOAR) – модуль расширенного управления инцидентами; Asset Management (AM, CMDB) – модуль управления активами и инвентаризацией; Vulnerability Management (VM) – модуль управления уязвимостями; Vulnerability Scanner (VS) – сканер уязвимостей; Security Profile Compliance (SPC) – модуль контроля параметров безопасности; Security Information and Event Management (SIEM) – модуль мониторинга событий ИБ; ГосСОПКА – модуль взаимодействия с регулятором ГосСОПКА; FinCERT – модуль взаимодействия с ФинЦЕРТ; «Критическая Информационная Инфраструктура» (КИИ) – модуль управления соответствием ФЗ-187; Risks Management (RM) – модуль управления управление рисками кибербезопасности; Operational Risks Management (ORM) – модуль управления операционными рисками; Compliance Management (CM) – модуль управления соответствием нормативно-методическим документам (НМД); Business Continuity Management (BCM) – модуль управления непрерывностью бизнеса; Threat Intelligence Platform (TIP) – модуль анализа угроз кибербезопасности; User and Entity Behavior Analysis (UEBA) – модуль поведенческого анализа; Service Desk (SD) – модуль управления заявками; Portal Self-Assessment (SA) – модуль управления состоянием информационной безопасности;

Продукт на базе Low-code / No-code – модуль, позволяющий применять все конструкторы для создания собственных блоков и решений. Для технологических партнеров и заказчиков компании, создающих собственные экспертные модули.

Соответствие 4 уровню доверия позволяет использовать модули Security Vision в значимых объектах критической информационной инфраструктуры 1 категории, в государственных информационных системах 1 класса защищенности, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами 1 класса защищенности, в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения 1 уровня защищенности персональных данных, в информационных системах общего пользования II класса.

«Сертификация ФСТЭК по 4 уровню доверия – это больше, чем соответствие стандарту. Это гарантия надежности экосистемы Security Vision и подтверждение нашего комплексного подхода к защите информации, – отметил CEO Security Vision Руслан Рахметов. – Мы не просто отвечаем требованиям законодательства – мы создаем безопасное пространство для наших заказчиков и партнеров. Особую важность имеет то, что благодаря инструментарию Low-code / No-code, реализованному в Security Vision, они могут самостоятельно создавать на платформе собственные модули/продукты – не завися от внешних исполнителей, полностью контролируя процесс создания и интеллектуальные права на свою уникальную экспертизу и обеспечивая быстрый выход на рынок, крайне необходимый в текущее время».

