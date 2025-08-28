«Киберпротект» обновил «Кибер Бэкап Облачный» — российский облачный сервис резервного копирования

Компания «Киберпротект» представляет обновление «Кибер Бэкапа Облачного» 25.07 с расширенными возможностями интеграции в системы сервис-провайдеров, управления доступом и обеспечения его безопасности, защитой популярного отечественного почтового сервиса. Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект».

Одним из основных нововведений в новой версии «Кибер Бэкапа Облачного» стала возможность работы провайдеров с API системы. В текущей версии доступно управление через API с функциями аутентификации, создания тенантов, установки квот и интеграции биллинга. Расширение возможностей API станет одним из приоритетных направлений развития продукта и в последующих версиях. Это позволит сервис-провайдерам встраивать сервис и его возможности в свои предложения, управлять услугами и процессами резервного копирования, интегрировать их в свои системы и интерфейсы.

Особое внимание в новой версии уделено развитию многоуровневой защиты доступа. Внедрена возможность управления ограничениями числа неуспешных попыток ввода учетных данных для входа на порталы управления и резервного копирования с временной блокировкой учетной записи при превышении. Благодаря нововведению «Кибер Бэкап Облачный» и резервные копии становятся более защищенными от брутфорс-атак методом перебора паролей, в том числе с использованием популярных или скомпрометированных паролей. В сочетании с двухфакторной аутентификацией новые возможности обеспечивают дополнительный уровень безопасности для пользователей сервиса и помогают соответствовать требованиям к информационной безопасности организаций.

Важные изменения коснулись системы управления учетными записями и доступом. Теперь продукт поддерживает импорт учетных записей и групп из популярных служб каталога, включая Active Directory, ALD Pro, FreeIPA и «Ред АДМ». Это означает, что организации могут использовать единые учетные записи, группы и политики безопасности, организовать централизованное управление доступом к сервису, использовать другие преимущества единой точки управления учетными записями.

Продолжена работа по расширению поддержке работы «Кибер Бэкапа Облачного» с популярными системами корпоративной почты. В текущем обновлении была реализована интеграция с отечественным почтовым сервисом CommuniGate Pro. Обеспечено полное и инкрементное резервное копирование и гранулярное восстановление до уровня почтовых ящиков. В последующих версиях возможности защиты CommuniGate Pro будут расширены.

«Релизный цикл «Кибер Бэкапа Облачного» — это постоянное расширение возможностей сервиса, направленное на удобство сервис-провайдеров и конечных пользователей, улучшение безопасности и стабильности работы решения, интеграцию с популярными информационными системами. Очередное обновление значительно расширило возможности работы со службами каталога, чтобы обеспечить надежную авторизацию и разделение доступа к средствам резервного копирования и защищаемым данным в российских компаниях, а функции API делают «Кибер Бэкап Облачный» оптимальным решением для сервис-провайдеров, которые хотят расширить спектр предоставляемых услуг или перейти на отечественную платформу для услуги BaaS», — сказал Александр Басов, руководитель отдела по продвижению облачных решений компании «Киберпротект».

«Кибер Бэкап Облачный» — российское решение от компании «Киберпротект», которое позволяет сервис-провайдерам предоставлять облачные услуги резервного копирования и восстановления данных (BaaS). Для хранения резервных копий сервис-провайдеры могут предлагать хранилище «Киберпротекта», свое собственное или локальное хранилище заказчика. «Кибер Бэкап Облачный» защищает как российские, так и зарубежные операционные системы, СУБД, платформы виртуализации и приложения, включая отечественные сервисы «Почта» и «Диск» VK WorkSpace, CommuniGate Pro.

«Кибер Бэкап Облачный» включен в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России (запись № 19 458 от 17 октября 2023 г.), относится к сфере искусственного интеллекта. Его можно использовать для замещения зарубежных сервисов, прекративших свою работу и поддержку пользователей на территории России.