Servicepipe реорганизует техподдержку и создает Инженерный центр реагирования на сетевые и веб-угрозы

Компания Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, реорганизует департамент технической поддержки. На его базе создан Инженерный центр реагирования на сетевые и веб-угрозы (ИЦР). Об этом CNews сообщили представители Servicepipe.

Новый ИЦР объединяет три подразделения.

Отдел защиты от сетевых атак занимается оперативным решением кейсов, связанных с атаками на уровне L3/L4. Отдел защиты веб-приложений работает с веб-угрозами и ботнетами. Эти самые представительные по численности подразделения обрабатывают сотни кейсов в день, решая множество оперативных задач. Кроме того, в ИЦР есть группа анализа и противодействия веб-угрозам, которая занимается нестандартными, сложными кейсами и осуществляет экспертную настройку защиты, выполняя углубленный анализ происходящего на защищаемом ресурсе.

Основная цель реорганизации – повысить эффективность работы. Центр будет решать почти все проблемы клиентов самостоятельно, без необходимости передавать их другим подразделениям.

«Реорганизация техподдержки – это фиксация изменений, которые идут уже около двух лет. Servicepipe – это вендор, а техподдержка вендора – это такой же продукт компании, как и все остальные, — сказал руководитель ИЦР Servicepipe Дмитрий Буркалов. — Мы хотим уйти от стереотипа, что в техподдержке работают люди, действующие по скриптам, наши специалисты – это инженеры, которые могут решать самые сложные задачи, причем в режиме 24/7».

