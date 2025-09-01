Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Навигатор по кибербезу: Positive Education представил расширенную схему карьерного развития

Positive Education, центр обучения Positive Technologies, обновил и расширил схему карьерных треков в результативной кибербезопасности. Это ресурс, описывающий актуальные профессиональные роли и пути построения карьеры в ИБ в России. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

В последней версии появились новые рабочие роли и описания компетенций, а также ссылки на полезные материалы и обучающие курсы. Схема поможет студентам и молодым специалистам построить собственный вектор развития в кибербезопасности с учетом трендов индустрии.

Для подготовки схемы был проведен анализ нескольких сотен вакансий на рынке труда и интервью с экспертами по кибербезопасности из крупных компаний. В результате обобщения полученных данных на схеме были заложены основные треки развития в отрасли: защита информации на объекте КИИ, аналитика ИБ, комплаенс-менеджмент, исследование безопасности, администрирование средств защиты информации, security operations center (SOC), управление уязвимостями, безопасная разработка приложений. К каждому направлению привязаны рабочие роли, подобранные с учетом специфики процессов ИБ в разных компаниях. Вместо термина «профессия» на схеме используется «роль». Это отражает реальную ситуацию на рынке труда: современный специалист по кибербезопасности, находясь на одной должности, может совмещать одновременно несколько ролей.

Схема наглядно показывает возможности перехода из одной роли в другую, требования к компетенциям по каждой из них, а также содержит ссылки на образовательные программы, полезные профессиональные источники и комьюнити.

«Ежегодно тысячи начинающих специалистов пытаются понять, к какой должности стремиться, какой план развития наиболее перспективен. Мы в Positive Education работаем со студентами и теми, кто решил изменить свой вектор роста в кибербезе, и видим, как им бывает сложно выбрать свой путь, — сказал Дмитрий Федоров, руководитель проектов по взаимодействию с вузами, Positive Technologies. ­— Наша схема — это общедоступный навигатор, который укажет движение к перспективным ролям и в целом сформирует представление о том, как сейчас работают и растут специалисты по кибербезопасности».

Как показывает опыт экспертов Positive Education, переходы из одного направления в другое — стандартная процедура в кибербезопасности, поскольку отрасль отличается высокой динамичностью. С появлением новых технологий формируются узкие специализации и перспективные роли, например специалист по анализу защищенности Web3 и ML-инженер в ИБ. Недавно возникшие профили превращаются в карьерные треки, пересекаются с другими ролями, образуя профессии-гибриды.

Учитывая скорость трансформации индустрии, Positive Education планирует и дальше регулярно обновлять схему карьерных треков. Это позволит начинающим специалистам строить вектор развития, опираясь только на самую актуальную информацию.

