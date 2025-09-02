Интеграция
Платформа Security Vision включена в реестр ИИ-решений ЦИТ

Платформа автоматизации и роботизации процессов обеспечения информационной безопасности Security Vision включена в реестр ИИ-решений федерального государственного автономного учреждения «Цифровые индустриальные технологии» (ФГАУ «ЦИТ»).

ФГАУ «ЦИТ» является ключевым экспертно-аналитическим центром компетенций в сфере цифровизации промышленности, оказывающим методическую, аналитическую и проектную поддержку цифровой трансформации Минпромторга России. Включение в реестр ИИ-решений ЦИТ – это результат успешного прохождения платформой Security Vision всех необходимых испытаний и признание ее инновационных возможностей в области применения искусственного интеллекта для решения задач информационной безопасности.

Платформа Security Vision успешно интегрирует технологии искусственного интеллекта для автоматизации процессов выявления и предотвращения угроз, анализа инцидентов, управления уязвимостями и повышения эффективности работы специалистов по кибербезопасности. Решение позволяет промышленным предприятиям значительно повысить уровень защищенности критической инфраструктуры, оптимизировать ресурсы и оперативно реагировать на возникающие угрозы в условиях растущей цифровизации производства.

