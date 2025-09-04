Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
MWS Cloud в 2025 г. отразила более 28 тыс. кибератак на свою инфраструктуру

MWS Cloud, входит в МТС Web Services, сообщает об успешном отражении в первом полугодии 2025 г. более 28 тыс. кибератак на свою облачную инфраструктуру. Из них более 21 тыс. были DDoS-атаками, еще порядка 7 тыс. — попытками проникновения в ИТ-системы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольшее число отраженных DDoS-атак пришлось на май и июнь 2025 г., когда было зафиксировано 4839 и 5701 атак соответственно. Самая продолжительная атака длилась 41 час, а самая мощная — составила 59,7 млн пакетов в секунду, общим объемом 626 Гбит/с.

За первое полугодие 2025 г. было отражено 7308 попыток проникновения в инфраструктуру, отраженных SOC. Более 1000 из них были критичными. Наибольшее число таких атак пришлось на апрель 2025 г. — 1665. При этом за первое полугодие 2024 г. попыток проникновения в инфраструктуру было порядка 10 тыс.

«Мы непрерывно усиливаем нашу информационную безопасность по всем направлениям: расширяем штат ИБ-специалистов, устанавливаем дополнительные системы защиты, проводим внутренние учения. MWS Cloud также оперативно реагирует на новые вызовы. К примеру, когда в начале года резко выросла мощность и число DDoS-атак, мы провели ренамберинг сетей, настроили автоматизацию заведения трафика на центры очистки, а также провели работу с клиентами по выделению диапазонов сетей. Это позволило нам отразить DDoS мощностью более 600 Гбит/с и без проблем пережить ковровые атаки в мае-июне, обеспечивая нашим клиентам стабильную работу всех облачных сервисов», — отметил CISO MWS Cloud Виктор Бобыльков.

