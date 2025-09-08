КИИ Basic от Security Vision: защита критической инфраструктуры стала доступнее для СМБ

Компания Security Vision расширяет свою линейку продуктов для среднего и малого бизнеса (СМБ) и представляет решение КИИ Basic, предназначенное для автоматизации процессов категорирования и защиты объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) согласно требованиям российского законодательства. Об этом CNews сообщили представители Security Vision.

Security Vision КИИ Basic автоматизирует ряд процедур, необходимых для исполнения требований категорирования объектов КИИ в соответствии с постановлением правительства России № 127, а также проведения оценки соответствия объектов КИИ требованиям подзаконных актов ФЗ-187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

Продукт обеспечивает формирование перечней критических процессов и объектов, определение категории значимости ОКИИ, возможных источников угроз и действий предполагаемых нарушителей, а также контроль реализации состава мер по обеспечению безопасности для значимого объекта (ЗОКИИ). Решение сертифицировано ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие высоким стандартам безопасности.

Ключевые особенности Security Vision КИИ Basic

Пошаговое сопровождение пользователя: облегчает процессы категорирования, моделирования угроз, оценки соответствия и формирования отчетных форм.

Единый интерфейс управления: обеспечивает эффективное управление ключевыми процессами обеспечения безопасности КИИ.

Установка All-in-One: все компоненты устанавливаются на одном виртуальном или физическом сервере, ускоряя внедрение и поддержку.

Формирование цифрового реестра КИИ: создает актуальный цифровой реестр объектов КИИ и их ресурсно-сервисной модели.

Бюджетная стоимость лицензий: делает решение доступным для СМБ.

Security Vision продолжит развивать линейку продуктов Basic для СМБ. Ранее компания уже выпустила Security Vision VS Basic – комплексный инструмент для автоматизации процессов сканирования, устранения технических уязвимостей и мониторинга состояния активов с точки зрения кибербезопасности. В настоящее время ведется разработка других продуктов линейки для малого и среднего бизнеса.

«Мы в Security Vision понимаем, насколько важна защита критической инфраструктуры для малого и среднего бизнеса, и как сложно может быть соответствовать всем требованиям регуляторов. Именно поэтому мы создали КИИ Basic – чтобы сделать процессы категорирования и защиты КИИ максимально простыми, понятными и доступными. Это решение позволит предприятиям СМБ не только соответствовать законодательству, но и значительно повысить уровень своей кибербезопасности, защитив активы и бизнес-процессы. Мы надеемся, что КИИ Basic станет надежным помощником для СМБ в этом важном деле», – сказала Марина Громова, руководитель отдела по работе с партнерами Security Vision.