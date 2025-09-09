Экосистема Security Vision сертифицирована Минобороны России по НДВ-2

Low code / No code платформа Security Vision и все модули на ее основе получили сертификат соответствия Министерства обороны России (№ 7564 от 28 августа 2025 г.) в системе сертификации средств защиты информации. Об этом CNews сообщили представители Security Vision.

В ходе испытаний было подтверждено соответствие фактических функциональных возможностей платформы и модулей Security Vision тем, что задекларированы в эксплуатационной и пользовательской документации. Также подтверждено соответствие требованиям Руководящего документа «Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей». Документ утвержден решением председателя Государственной технической комиссии при Президенте России 4 июня 1999 г. № 114.

Полученный сертификат допускает применение Security Vision в защищенных сегментах информационной инфраструктуры в организациях, подведомственных Минобороны России, а также иных информационных системах, где требуется использование средств защиты информации, сертифицированных по второму уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей (НДВ 2).

Сертификация распространяется на саму платформу Security Vision и на модули, разработанные на ее основе в рамках сертифицированной конфигурации. Сертифицированы:

– Платформа Security Vision c конструкторами контента (Low-code и No-code): конструктором объектов, конструктором рабочих процессов, конструктором отчетов, конструктором виджетов и дашбордов, конструктором меню и ролей, конструктором коннекторов.

– Готовые модули на платформе Security Vision в любых комбинациях, в соответствии с формуляром продукта: Security Orchestration, Automation and Response (SOAR) – модуль, предназначенный для автоматизации реагирования на инциденты ИБ; Next Generation SOAR (NG SOAR) – модуль расширенного управления инцидентами; Asset Management (AM, CMDB) – модуль управления активами и инвентаризацией; Vulnerability Management (VM) – модуль управления уязвимостями; Vulnerability Scanner (VS) – сканер уязвимостей; Security Profile Compliance – модуль контроля параметров безопасности; Security Information and Event Management (SIEM) – модуль мониторинга событий ИБ; ГосСОПКА – модуль взаимодействия с регулятором ГосСОПКА; FinCERT – модуль взаимодействия с ФинЦЕРТ; Критическая Информационная Инфраструктура (КИИ) – модуль управления соответствием ФЗ-187; Risks Management (RM) – модуль управления управление рисками кибербезопасности; Operational Risks Management (ORM) – модуль управления операционными рисками; Compliance Management (CM) – модуль управления соответствием нормативно-методическим документам (НМД); Business Continuity Management (BCM) – модуль управления непрерывностью бизнеса; Threat Intelligence Platform (TIP) – модуль анализа угроз кибербезопасности; User and Entity Behavior Analysis (UEBA) – модуль поведенческого анализа; Service Desk (SD) – модуль управления заявками; Portal Self-Assessment (SA) – модуль управления состоянием информационной безопасности; Продукт на базе Low-code / No-code – модуль, позволяющий применять все конструкторы для создания собственных блоков и решений. Для технологических партнеров и заказчиков компании, создающих собственные экспертные модули.

«Security Vision зарекомендовала себя как надежный партнер в обеспечении кибербезопасности крупнейших государственных и коммерческих структур. Получение сертификата Министерства обороны Российской Федерации – важный шаг, подтверждающий соответствие строгим требованиям безопасности, – отметил генеральный директор Security Vision Руслан Рахметов. – Платформа Security Vision построена на принципах Low-code / No-code. Это значит, что наши Заказчики и Партнеры могут самостоятельно адаптировать продукты на ее основе и создавать новые, идеально подходящие под их уникальные потребности. В текущей быстро меняющейся обстановке возможность оперативно реагировать на новые угрозы и адаптировать инструменты защиты под специфику инфраструктуры становится критически важной задачей. Постоянное совершенствование продуктов и соответствие строгим требованиям безопасности приближает нас к общей цели – повышению обороноспособности страны».