Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Безопасность
|

«Солар»: хакеры наращивают интенсивность атак на бизнес и запугивают устаревшими утечками данных

По данным группы компаний «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома»), архитектора комплексной кибербезопасности, число сообщений об утечках баз данных российских компаний в I полугодии 2025 г. снизилось на 11% в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. — до 406. В открытый доступ украденные данные попадали в 51% случаев, при этом количество опубликованных строк уменьшилось более чем в два раза. Тем не менее хакеры продолжают наращивать интенсивность атак и параллельно публикуют старые утечки, выдавая их за новые, чтобы нанести репутационный ущерб российским организациям, сделали вывод аналитики центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA. Об этом CNews сообщили представители «Солар».

В I половине 2025 г. эксперты Solar AURA зафиксировали 289 млн утекших строк данных, в то время как в аналогичном периоде 2024 г. показатель составлял 626 млн. Среди данных, попавших в открытый доступ, — 54 млн адресов электронной почты и 85 млн телефонных номеров. При этом объем похищенных данных вырос почти в 200 раз — с 3,5 Тб до 687 Тб. Параллельно с этим Solar AURA ежедневно фиксирует от двух до пяти случаев сообщений об утечках в Рунете.

Если по итогам 2024 г. первое место по количеству утекших строк занимала кредитно-финансовая сфера, то в первой половине 2025 г. на первый план вышел госсектор. Это может быть обусловлено актуальной внешнеполитической обстановкой. Однако есть нюанс — с начала года в сеть попали несколько крупных баз данных, якобы имеющих отношение к госструктурам. Эксперты Solar AURA проверили эти утечки — они представляли собой компиляцию ранее уже опубликованных данных из множества источников за несколько лет.

Александр Вураско, директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар»: «Хакеры не только наращивают интенсивность атак, но и активно используют сообщения об утечках как оружие в информационной войне для дестабилизации общества и нанесения репутационного ущерба российским организациям. Поэтому важно внимательно проверять каждое сообщение об утечке на достоверность, чтобы минимизировать влияние хакеров на граждан».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как российский софт помогает устранить «белые пятна» в защите Свердловского региона

Бывший топ-менеджер WhatsApp* засудит его за прямой доступ к данным пользователей. Персональную информацию каждый день видят сотни разработчиков

Дмитрий Шаров, «ЦОД Эксперт»: Главным триггером для развития коммерческих ЦОД остается политика государства

Поставщик ИИ-решений для российских госорганов сменил гендиректора, отработав три года в убыток

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом

В России готовится новая Доктрина информационной безопасности. Предыдущей версии уже девять лет

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще