Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

НАЦ обеспечил соответствие требованиям ИБ для ведущих облачных провайдеров

«Национальный аттестационный центр» (НАЦ) обеспечил соответствие требованиям информационной безопасности семи компаний, вошедших в топ рейтинга «CNews IaaS Enterprise 2025: Рейтинг провайдеров инфраструктурных облачных сервисов».

IaaS (Infrastructure as a Service) – бизнес-модель, которая подразумевает предоставление заказчику вычислительных ресурсов, например, серверов, хранилищ сетей через интернет. Востребованность IaaS-платформ растет с каждым годом, так как позволяет расширять информационную инфраструктуру в сжатые сроки без затрат на запуск собственных мощностей.

Рейтинг, опубликованный авторитетным изданием CNews, традиционно выделяет ключевых игроков российского рынка IaaS-решений для корпоративного сегмента. Успешное прохождение аттестации информационных систем, проведенной НАЦ, стало важным фактором, подтверждающим надежность, безопасность и соответствие строгим регуляторным нормам облачных сервисов этих провайдеров.

Проекты, реализованные специалистами НАЦ для заказчиков, затрагивают разные аспекты информационной безопасности. В первую очередь, эксперты проводили аттестацию облачных платформ на соответствие уровню защищенности УЗ1 (наивысший уровень персональных данных), требованиям для работы с государственными информационными системами (ГИС), требованиям регуляторов, например, ФСТЭК России, ФСБ России. В каждом проекте специалисты НАЦ применяли индивидуальный подход, корректировали и адаптировали программу испытаний для получения максимально объективного результата.

Другой важный блок работ касается аудита информационной безопасности и анализа защищенности информационной инфраструктуры. В ходе реализации проектов эксперты НАЦ выявляют слабые места в киберзащите заказчиков, несоответствия российским стандартам и нормативным актам и готовят отчеты с указанием выявленных уязвимостей, рисков информационной безопасности и рекомендаций по усовершенствованию системы защиты информации.

«Факт того, что сразу семь лидеров престижного отраслевого рейтинга CNews доверили нам вопросы обеспечения соответствия и аттестации своих критически важных облачных инфраструктур, является ярким свидетельством высочайшего уровня доверия к нашей экспертизе и качеству услуг, — отметил начальник отдела продаж НАЦ Андрей Субботин. — Мы гордимся вкладом в безопасность и надежность инфраструктур, количество пользователей которых исчисляется тысячами».

Успешность проектов по аттестации для лидеров рынка IaaS показывает, что НАЦ сегодня является одним из ведущих и наиболее надежных партнеров для облачных провайдеров и других организаций, стремящихся соответствовать актуальным требованиям российских регуляторов в области кибербезопасности. Работа в этом направлении является залогом защищенности клиентов этих компаний от киберугроз.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как российский софт помогает устранить «белые пятна» в защите Свердловского региона

Бывший топ-менеджер WhatsApp* засудит его за прямой доступ к данным пользователей. Персональную информацию каждый день видят сотни разработчиков

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания

Поставщик ИИ-решений для российских госорганов сменил гендиректора, отработав три года в убыток

Дмитрий Шаров, «ЦОД Эксперт»: Главным триггером для развития коммерческих ЦОД остается политика государства

В России готовится новая Доктрина информационной безопасности. Предыдущей версии уже девять лет

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще