НАЦ обеспечил соответствие требованиям ИБ для ведущих облачных провайдеров

«Национальный аттестационный центр» (НАЦ) обеспечил соответствие требованиям информационной безопасности семи компаний, вошедших в топ рейтинга «CNews IaaS Enterprise 2025: Рейтинг провайдеров инфраструктурных облачных сервисов».

IaaS (Infrastructure as a Service) – бизнес-модель, которая подразумевает предоставление заказчику вычислительных ресурсов, например, серверов, хранилищ сетей через интернет. Востребованность IaaS-платформ растет с каждым годом, так как позволяет расширять информационную инфраструктуру в сжатые сроки без затрат на запуск собственных мощностей.

Рейтинг, опубликованный авторитетным изданием CNews, традиционно выделяет ключевых игроков российского рынка IaaS-решений для корпоративного сегмента. Успешное прохождение аттестации информационных систем, проведенной НАЦ, стало важным фактором, подтверждающим надежность, безопасность и соответствие строгим регуляторным нормам облачных сервисов этих провайдеров.

Проекты, реализованные специалистами НАЦ для заказчиков, затрагивают разные аспекты информационной безопасности. В первую очередь, эксперты проводили аттестацию облачных платформ на соответствие уровню защищенности УЗ1 (наивысший уровень персональных данных), требованиям для работы с государственными информационными системами (ГИС), требованиям регуляторов, например, ФСТЭК России, ФСБ России. В каждом проекте специалисты НАЦ применяли индивидуальный подход, корректировали и адаптировали программу испытаний для получения максимально объективного результата.

Другой важный блок работ касается аудита информационной безопасности и анализа защищенности информационной инфраструктуры. В ходе реализации проектов эксперты НАЦ выявляют слабые места в киберзащите заказчиков, несоответствия российским стандартам и нормативным актам и готовят отчеты с указанием выявленных уязвимостей, рисков информационной безопасности и рекомендаций по усовершенствованию системы защиты информации.

«Факт того, что сразу семь лидеров престижного отраслевого рейтинга CNews доверили нам вопросы обеспечения соответствия и аттестации своих критически важных облачных инфраструктур, является ярким свидетельством высочайшего уровня доверия к нашей экспертизе и качеству услуг, — отметил начальник отдела продаж НАЦ Андрей Субботин. — Мы гордимся вкладом в безопасность и надежность инфраструктур, количество пользователей которых исчисляется тысячами».

Успешность проектов по аттестации для лидеров рынка IaaS показывает, что НАЦ сегодня является одним из ведущих и наиболее надежных партнеров для облачных провайдеров и других организаций, стремящихся соответствовать актуальным требованиям российских регуляторов в области кибербезопасности. Работа в этом направлении является залогом защищенности клиентов этих компаний от киберугроз.