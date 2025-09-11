Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Безопасность
Санкт-Петербург соберёт новое поколение киберзащитников на GIS DAYS 2025

2 октября крупнейший форум по кибербезопасности GIS DAYS 2025* превратит Севкабель Порт в центр карьерных возможностей для студентов и молодых специалистов. В рамках события пройдёт Студенческий день — практическая площадка для профессионального диалога с лидерами ИБ-индустрии.

Организаторы подготовили насыщенную программу, сфокусированную на практических аспектах работы в ИБ. Центральным событием станет Студенческий день — интенсивный трек, предназначенный для прямого диалога между будущими специалистами и лидерами российской кибербезопасности.

На главной сцене (трек «ProИБ») выступят эксперты компании «Газинформсервис», которые раскроют детали работы в аналитическом центре кибербезопасности (АЦКБ) компании. Свои кейсы представят специалисты Positive Technologies, а известный ИБ-блогер Антон Бочкарев (3side.org) поделится инсайтами из мира практической защиты данных. Кроме того, свои наработки презентуют и студенческие команды.

anna-prabarschuk.png

Особое внимание уделено карьерным траекториям. На HR-треке представители индустрии расскажут о самых востребованных направлениях для старта в ИБ, влиянии личного бренда на карьеру и неожиданных параллелях между работой рекрутера и пентестера. Анна Прабарщук, руководитель службы управления персоналом компании «Газинформсервис»: «Мы создаём возможности для профессионального старта в ИБ и показываем спектр возможностей — от классической аналитики до работы с креативными проектами. Наша задача — помочь талантливым специалистам найти свой путь в отрасли».

Помимо технических дисциплин, программа форума включает блок по развитию гибких навыков (soft skills). Спикером выступит Анна Дробот — телерадиоведущая, филолог и автор курсов по риторике. Её выступление на главной сцене будет посвящено теме «Самопрезентация. Культурный КОД» и включает сессию вопросов и ответов. Кроме того, Анна проведёт отдельный 40-минутный практический мастер-класс на дополнительной сцене.

Для гостей форума также будут работать специализированные интерактивные зоны:

  • презентация музыкального проекта компании «Газинформсервис»;
  • Киберарена для демонстрации технологий в действии;
  • Street art / Digital art;
  • CTF-соревнования от компании «Газинформсервис», где участники смогут применить свои навыки на практике;
  • выставочная экспозиция с участием 20 партнёров, включая ведущие российские вузы, которые представят свои образовательные программы.

Мероприятие также затронет и смежные индустрии: в треке «НеПроИБ» профессионалы музыкальной и креативной сфер поделятся личным опытом и расскажут об интересных кейсах в своей работе.

* Global Information Security Days — дни глобальной информационной безопасности.

Мероприятие: Студенческий день форума GIS DAYS 2025

Дата: 2 октября 2025 года

Место: Санкт-Петербург, Севкабель Порт, Кожевенная линия, 40б

Начало регистрации: 12:00

Подробная программа и регистрация: https://gisdays.ru/std/

Аккредитация СМИ: PR@gaz-is.ru

Рекламаerid:2W5zFFwbhgUРекламодатель: ООО «Газинформсервис»ИНН/ОГРН: 7838017968/1047833006099Сайт: https://www.gaz-is.ru/

