«Смарт-Софт» укрепила безопасность и удобство NGFW Traffic Inspector Next Generation с выходом версии 1.13.5

Компания «Смарт-Софт», российский разработчик решений информационной безопасности, объявила о выпуске обновления межсетевого экрана следующего поколения Traffic Inspector Next Generation (TING) – версии 1.13.5. Обновление основано на стабильной ветке OPNsense 24.1.5 и привносит ряд важных улучшений безопасности, исправлений и новый функционал для повышения оперативности реагирования на инциденты.

Ключевым нововведением версии стал новый плагин os-postfix-tg-relay, разработанный программистами «Смарт-Софт». Это решение позволяет настроить автоматическую ретрансляцию системных уведомлений и логов электронной почты в мессенджер Telegram. Функция значительно ускоряет реакцию ИТ-специалистов на критичные события, такие как попытки несанкционированного доступа или сбои в работе системы, так как оповещения приходят в привычный и оперативно проверяемый канал связи.

«В современных условиях скорость получения информации о инцидентах безопасности является критически важной, – отметил руководитель группы разработки Traffic Inspector Next Generation Алексей Прокопчук. – Наш новый плагин для Telegram устраняет зависимость от работоспособности почтовых серверов и привычную задержку в проверке email, позволяя администраторам мгновенно получать оповещения на смартфон. Это еще один шаг к созданию проактивной, а не реактивной системы защиты».

Помимо этого, обновление включает: доработку русского перевода для большей понятности и удобства для русскоязычных администраторов; ряд исправлений для повышения стабильности и надежности платформы; важные обновления из базовой системы OPNsense, включая критические исправления безопасности в таких компонентах как OpenSSH, OpenVPN, PHP и ядро системы, а также улучшения в работе WireGuard.

Обновление TING до версии 1.13.5 уже доступно для всех пользователей через встроенную систему обновлений. «Смарт-софт» рекомендует установить его в ближайшее время для обеспечения максимального уровня защищенности сетевой периметра.