ГК «Солар» запускает бесплатную защиту от DDoS-атак для cайтов среднего и малого бизнеса

Группа компаний «Солар» начнет предоставлять бесплатную защиту от DDoS-атак для небольших сайтов малого и среднего бизнеса (МСП), блогеров и самозанятых предпринимателей с посещаемостью не более 5 тысяч пользователей в месяц. Бесплатный тариф доступен в рамках платформы облачной киберзащиты Solar Space. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Услуга позволит отражать вредоносный трафик, обеспечить круглосуточную работу своего онлайн-ресурса и как результат — избежать репутационных и финансовых потерь. Подключение происходит за 20 минут, процесс защиты полностью автоматизирован и не требует от владельцев сайтов навыков в информационной безопасности.

По данным экспертов «Солара», в 2024 г. хакеры совершили 508 тыс. DDoS-атак на российские организации – это в два раза выше показателя в 2023 г. Вместе с этим злоумышленники переключаются на мультивекторные атаки, которые сложнее зафиксировать и отразить. Каждый подобный DDoS способен приостановить работу сайта, что может повлечь за собой переход клиентов к конкурентам и, как следствие, к недополученной прибыли. Ранее владельцы небольших сайтов для обеспечения бесплатной защиты от угроз использовали CDN-сервис американской компании Cloudflare, однако в ноябре 2024 г. Роскомнадзор рекомендовал российским компаниям отказаться от него для сохранения безопасности своих данных.

Чтобы защитить от киберугроз сайты владельцев, у которых пока нет ресурсов на обеспечение информационной безопасности, эксперты Solar Space разработали специальный бесплатный тариф. Стандартные тарифы платформы предоставляют защиту сразу от нескольких видов угроз: DDoS-, веб-атаки (взломы и подмена контента на ресурсе) и вредоносные боты (спам, фейковые заявки и комментарии). Бесплатный тариф отражает DDoS-атаки и подойдет сайтам с посещаемостью до 5 тыс. пользователей в месяц. Например – сайтам-визиткам, блогам, онлайн-страницам для сбора заявок, небольшим корпоративным ресурсам, начинающим интернет-магазинам и стартапам. Объем очищаемого трафика ограничен до 1 Мбит/с.

Бесплатную защиту можно подключить самостоятельно в личном кабинете платформы – без привязки банковской карты. Подключение и автоматическая настройка занимает примерно 20 минут, после чего сервис начнет фильтровать трафик и подавлять DDoS-атаки. Такая подписка оформляется навсегда – до момента, пока владелец сайта не захочет перейти на тариф с более широким набором функционала, либо вовсе отказаться от защиты. В рамках бесплатного тарифа пользователям будет доступен личный кабинет и график с отраженными атаками. Подписку могут подключить как физические, так и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели и самозанятые.

По отдельному запросу владельцы сайтов смогут заказать демо-период и в течение 14 дней протестировать весь комплекс продуктов Solar Space. Это поможет избавить онлайн-бизнес от поддельных заявок, защитить личные данные покупателей, предотвратить взлом инфраструктуры через сайт и избежать подмены контента на сайтах и веб-приложениях. Клиентам платформы также доступна функция переноса на Solar Space интернет-ресурсов, ранее подключенных к Cloudflare, что обеспечивает удобство перехода с зарубежных платформ.

«Мы в «Соларе» прекрасно понимаем, что для МСП, начинающих предпринимателей и блогеров инвестиции в решения для защиты от кибератак могут быть непростой задачей из-за многих факторов – например, порядка 56% представителей МСП не готовы инвестировать в индивидуальные продукты в области ИБ ввиду их высокой стоимости. При этом именно такие онлайн-ресурсы проще всего атаковать. Поэтому в качестве альтернативы мы решили предложить бесплатную автоматическую защиту от DDoS-атак, которая не требует от клиентов специальных навыков в области ИБ. Верим, что тариф поможет обеспечить базовую кибербезопасность сайтам МСП и сделать их более труднодоступной мишенью для хакеров. Это наш шаг навстречу бизнесу, который стремится развиваться в условиях цифровой трансформации», – отметил Артем Избаенков, директор платформы облачной киберзащиты Solar Space, ГК «Солар».