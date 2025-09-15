Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков
|

ГК «Солар» запускает бесплатную защиту от DDoS-атак для cайтов среднего и малого бизнеса

Группа компаний «Солар» начнет предоставлять бесплатную защиту от DDoS-атак для небольших сайтов малого и среднего бизнеса (МСП), блогеров и самозанятых предпринимателей с посещаемостью не более 5 тысяч пользователей в месяц. Бесплатный тариф доступен в рамках платформы облачной киберзащиты Solar Space. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Услуга позволит отражать вредоносный трафик, обеспечить круглосуточную работу своего онлайн-ресурса и как результат — избежать репутационных и финансовых потерь. Подключение происходит за 20 минут, процесс защиты полностью автоматизирован и не требует от владельцев сайтов навыков в информационной безопасности.

По данным экспертов «Солара», в 2024 г. хакеры совершили 508 тыс. DDoS-атак на российские организации – это в два раза выше показателя в 2023 г. Вместе с этим злоумышленники переключаются на мультивекторные атаки, которые сложнее зафиксировать и отразить. Каждый подобный DDoS способен приостановить работу сайта, что может повлечь за собой переход клиентов к конкурентам и, как следствие, к недополученной прибыли. Ранее владельцы небольших сайтов для обеспечения бесплатной защиты от угроз использовали CDN-сервис американской компании Cloudflare, однако в ноябре 2024 г. Роскомнадзор рекомендовал российским компаниям отказаться от него для сохранения безопасности своих данных.

Чтобы защитить от киберугроз сайты владельцев, у которых пока нет ресурсов на обеспечение информационной безопасности, эксперты Solar Space разработали специальный бесплатный тариф. Стандартные тарифы платформы предоставляют защиту сразу от нескольких видов угроз: DDoS-, веб-атаки (взломы и подмена контента на ресурсе) и вредоносные боты (спам, фейковые заявки и комментарии). Бесплатный тариф отражает DDoS-атаки и подойдет сайтам с посещаемостью до 5 тыс. пользователей в месяц. Например – сайтам-визиткам, блогам, онлайн-страницам для сбора заявок, небольшим корпоративным ресурсам, начинающим интернет-магазинам и стартапам. Объем очищаемого трафика ограничен до 1 Мбит/с.

Бесплатную защиту можно подключить самостоятельно в личном кабинете платформы – без привязки банковской карты. Подключение и автоматическая настройка занимает примерно 20 минут, после чего сервис начнет фильтровать трафик и подавлять DDoS-атаки. Такая подписка оформляется навсегда – до момента, пока владелец сайта не захочет перейти на тариф с более широким набором функционала, либо вовсе отказаться от защиты. В рамках бесплатного тарифа пользователям будет доступен личный кабинет и график с отраженными атаками. Подписку могут подключить как физические, так и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели и самозанятые.

По отдельному запросу владельцы сайтов смогут заказать демо-период и в течение 14 дней протестировать весь комплекс продуктов Solar Space. Это поможет избавить онлайн-бизнес от поддельных заявок, защитить личные данные покупателей, предотвратить взлом инфраструктуры через сайт и избежать подмены контента на сайтах и веб-приложениях. Клиентам платформы также доступна функция переноса на Solar Space интернет-ресурсов, ранее подключенных к Cloudflare, что обеспечивает удобство перехода с зарубежных платформ.

«Мы в «Соларе» прекрасно понимаем, что для МСП, начинающих предпринимателей и блогеров инвестиции в решения для защиты от кибератак могут быть непростой задачей из-за многих факторов – например, порядка 56% представителей МСП не готовы инвестировать в индивидуальные продукты в области ИБ ввиду их высокой стоимости. При этом именно такие онлайн-ресурсы проще всего атаковать. Поэтому в качестве альтернативы мы решили предложить бесплатную автоматическую защиту от DDoS-атак, которая не требует от клиентов специальных навыков в области ИБ. Верим, что тариф поможет обеспечить базовую кибербезопасность сайтам МСП и сделать их более труднодоступной мишенью для хакеров. Это наш шаг навстречу бизнесу, который стремится развиваться в условиях цифровой трансформации», – отметил Артем Избаенков, директор платформы облачной киберзащиты Solar Space, ГК «Солар».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Контейнеры под защитой: в Kaspersky поделились кейсами на российском рынке

В России готовится список компаний, которым разрешат донимать россиян массовыми обзвонами

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?

Власти США разыскивают украинского хакера. Он нанес ущерба на $18 миллиардов

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания

Бывший топ-менеджер WhatsApp* засудит его за прямой доступ к данным пользователей. Персональную информацию каждый день видят сотни разработчиков

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?
Показать еще