Security Vision выпустила обновление платформы

Вышел новый релиз платформы Security Vision 5. Обновление усиливает сценарии автоматизации, упрощает настройку интеграций и делает аналитические виджеты более гибкими — чтобы команды ИБ быстрее запускали нужные процессы и видели корректные метрики. Об этом CNews сообщили представители Security Vision.

Автоматизация и запуск процессов

Добавлен запуск вычисляемого рабочего процесса (РП) из действий карточки объекта и графа: нужный РП определяется динамически по значению входного параметра. В графе теперь можно выбирать РП из разных источников (свойства объекта/справочника, переменные, фильтры). Это сокращает количество шаблонов и ускоряет конфигурацию сценариев.

Библиотека параметров РП

Появилась единая библиотека параметров, доступная во всех рабочих процессах. Поддерживается динамическое переопределение входных параметров из нескольких источников, что гарантирует меньше дублей и ошибок при передаче данных между блоками.

Контроль лавинообразных запусков

В оповещениях и системных событиях добавлены настройки, позволяющие не порождать избыточное число экземпляров процессов при массовых операциях (например, удалениях), вплоть до запуска одного процесса на набор объектов.

Интеграции и безопасность исполнения

В коннекторе PowerShell доступен режим JEA — выполнение строго разрешенных команд без прав локального администратора. В EventLog можно подставлять параметры в имя журнала, а в HTTP-коннекторе появился Content-Type: text/csv для систем, работающих с CSV.

Аналитика и отчеты

Виджеты «Последовательность», «Спидометр» и «Индикатор», а также отчеты, теперь могут брать значения в качестве исходного значения переменной Результат блока — это пригодится для составных расчетов и поэтапной обработки данных.

Улучшения интерфейса

В карточках типов объектов для табличных блоков появилась ширина «по содержимому» — таблицы выглядят аккуратнее и информативнее. В выпадающих списках ссылок на справочники работает регистронезависимый поиск, а интерфейс обработчика событий стал нагляднее при большом числе правил группировки.

