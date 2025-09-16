Интеграция
Cicada8 представила платформу нового поколения для управления уязвимостями во внутреннем периметре компаний

Cicada8, компания по управлению уязвимостями и цифровыми угрозами в реальном времени, объявляет о запуске Cicada8 VM (Vulnerability Management) – платформы нового поколения для управления уязвимостями во внутреннем контуре организаций. Cicada8 VM предлагает заказчикам новые стандарты в области скорости и масштабируемости процесса управления уязвимостями, а также позволяет сформировать полную экосистему решений для комплексного управления внешними и внутренними киберрисками. Об этом CNews сообщили представители Cicada8.

Платформа Cicada8 VM создана с учетом потребностей крупных компаний с филиальными сетями. Решение эффективно работает в крупных и территориально распределенных инфраструктурах, обеспечивая высокую скорость и отказоустойчивость даже при больших единовременных нагрузках. Развертывание в продуктивной среде занимает всего 12 минут, а сканирование подсети /24 — от девяти минут. Cicada8 VM демонстрирует стабильную работу при одновременной проверке на уязвимости до 40 тыс. хостов. При этом платформа поддерживает мультитенантность, что обеспечивает заказчикам гибкое масштабирование и отсутствие нагрузки на сеть организации.

Среди особенностей Cicada8 VM — возможность выстраивать индивидуальный процесс управления уязвимостями, включая настройку этапов, логики и распределения ролей внутри команды. Платформа позволяет гибко настраивать схемы сканирования, чтобы адаптировать процесс под конкретные задачи бизнеса.

Вместе с Cicada8 ETM платформа образует единую экосистему, которая позволяет централизованно защищать внешний и внутренний периметр от киберугроз и реализовать комплексный подход к снижению цифровых рисков. В рамках экосистемы заказчикам из единого интерфейса доступны инструменты для контроля уязвимостей, выявления фишинговых сайтов с упоминанием бренда, обнаружения утечек исходного кода, корпоративных данных и интеллектуальной собственности, а также упоминаний об инцидентах кибербезопасности компании в СМИ, социальных сетях и даркнете.

«Автоматизированный контроль уязвимостей во внутреннем периметре очень актуален для крупных организаций с масштабной территориально распределенной инфраструктурой, поскольку только так можно гарантировать, что меры по ее защите будут приниматься своевременно и в полном объеме. В дальнейшем мы планируем широко использовать в Cicada8 VM возможности искусственного интеллекта, чтобы улучшить процессы верификации и приоритизации уязвимостей. Уже сейчас мы видим, что ИИ может вывести решения класса VM на новый уровень и сформировать абсолютно новый пользовательский опыт для заказчиков», – сказал Кирилл Селезнев, руководитель продуктового портфеля Cicada8.

