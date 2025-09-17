«Гарда» и R-Vision усилят безопасность инфраструктур российских компаний

Компании-разработчики подтвердили совместимость системы защиты данных от утечек «Гарда DLP» и системы управления ИБ-событиями R-Vision SIEM. Эта интеграция позволяет расширить функциональность решений. События, фиксируемые DLP, объединяются с событиями в SIEM и создают наглядную картину кибератак, а также повышают степень интеграции продукта в инфраструктуру компании.

«Гарда DLP» выступает в качестве первого рубежа защиты конфиденциальных данных и эффективно предотвращает их несанкционированное распространение и утечки. Благодаря механизмам контроля и анализа информационных потоков, технология DLP обеспечивает защиту критически важной информации от внутренних и внешних угроз.

Система SIEM, в свою очередь, собирает события из различных источников: серверов, рабочих станций, сетевого оборудования и приложений безопасности. Ключевой особенностью тандема DLP и SIEM является возможность не только предотвратить утечку данных, но и выявить первопричины инцидента. DLP-решение блокирует несанкционированные действия, а SIEM обеспечивает глубокий анализ событий. При выявлении нарушения интегрированные решения помогают проследить полную цепочку событий: кто пытался получить доступ к данным, каким образом и через какие каналы происходила передача. Связка систем позволяет специалистам по информационной безопасности выявлять причины инцидентов и предотвращать более серьезные последствия, например, блокировать скомпрометированные учетные записи и ограничивать доступ злоумышленников к более критичной части инфраструктуры.

События из «Гарда DLP» передаются в R-Vision SIEM, где они проходят процесс нормализации и обработки с использованием заранее подготовленных правил корреляции, включенных в стандартные пакеты экспертизы платформы. Эти правила разрабатываются командой R-Vision при подключении нового источника событий: специалисты анализируют структуру данных, выявляют ключевые параметры для мониторинга и формируют набор корреляций. После разработки правила регулярно обновляются и поддерживаются в актуальном состоянии, что обеспечивает их эффективность даже при изменениях в ИТ-инфраструктуре или в поведении потенциальных угроз.

Интеграция открывает перед заказчиками новые возможности для построения комплексной системы информационной безопасности. Это особенно актуально в условиях растущих киберугроз и ужесточения регуляторных требований, позволяя российским компаниям уверенно переходить на отечественные технологии без потери качества защиты и соответствия отраслевым стандартам.

«Мы видим в совместимости наших решений не только технологический результат, но и практическую ценность для рынка ИБ. Интеграция дает заказчикам уверенность, что они могут строить единую экосистему защиты на базе российских продуктов. Совместная работа DLP и SIEM предоставляет возможность получать развернутую информацию об инцидентах, быстрее детектировать угрозы, получая при этом ощутимое снижение нагрузки на персонал SOC», ‒ отметила Леона Дружинина, руководитель направления технологических партнерств группы компаний «Гарда».

«Совместимость «Гарда DLP» и R-Vision SIEM ‒ это не только техническая интеграция, но и новый уровень зрелости подхода к безопасности. Когда события утечек данных становятся частью единого контекста ИБ-инцидента, компания получает возможность видеть не фрагменты, а полную картину атаки и реагировать проактивно, предотвращая повторные инциденты. Такой подход особенно важен в условиях растущей сложности атак и необходимости перехода на отечественные технологии», ‒ отметил Владимир Оралов, руководитель отдела технологического партнерства и клиентского опыта R‑Vision.

Совместимость «Гарда DLP» и R-Vision SIEM подтверждена официальным сертификатом.