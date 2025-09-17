«Лаборатория Касперского» представила обновленный Kaspersky Thin Client

«Лаборатория Касперского» представила новую версию операционной системы для тонких клиентов — Kaspersky Thin Client 2.3. Решение востребовано в таких отраслях, как финансы, образование, ретейл. В его основе лежит кибериммунный подход, который предполагает, что безопасность продумывается с самых ранних этапов разработки, на уровне архитектуры. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Kaspersky Thin Client — операционная система для тонких клиентов на базе микроядерной KasperskyOS. В ее основе лежит принцип Secure-by-Design. Он предполагает создание механизмов защиты еще на этапе проектирования решений. Управление осуществляется централизованно через Kaspersky Security Center. Kaspersky Thin Client подходит для отраслей со строгими требованиями к безопасности и производительности.

В обновленном продукте появилась поддержка UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) — это современный тип прошивки, который пришел на замену устаревшей BIOS (Basic Input/Output System). Он обеспечивает более быструю загрузку системы. Также UEFI поддерживает технологию Secure Boot, которая защищает процесс запуска от несанкционированных изменений.

В Kaspersky Thin Client 2.3 расширена работа с периферией: можно использовать большинство представленных на рынке USB-накопителей, принтеров, сканеров, веб-камер и гарнитур как в среде Windows, так и Linux. Через единую консоль администраторы централизованно настраивают мониторы, приложения и даже персонализируют рабочий стол и экран блокировки. Для конечного пользователя это означает более привычный опыт работы и поддержку привычных устройств, а для бизнеса — сокращение затрат на обслуживание и повышение эффективности инфраструктуры.

Решение пополнилось и другими опциями, которые направлены на повышение удобства и оптимизацию процессов. Например, на рабочем столе тонкого клиента можно отображать только те приложения, которые сотрудник сам выбрал в настройках, а интерфейс ОС можно адаптировать под брендбук своей компании. Кроме того, появилась техподдержка видеоконференций для удаленного решения технических вопросов.

Kaspersky Thin Client 2.3 доступна на двух аппаратных платформах — TONK TN1200 и Dell Wyse 3040.

«Мы последовательно работаем над улучшением Kaspersky Thin Client, чтобы решение отвечало актуальным запросам рынка и оставалось удобным в использовании. Тонкие клиенты становятся все более востребованными, поскольку позволяют организациям снизить риски с точки зрения кибербезопасности. При этом для сотрудников они ничем не отличаются в использовании от обычных ПК или ноутбуков. Кибериммунный подход, который лежит в основе Kaspersky Thin Client, обеспечивает целостность данных и безопасное подключение к удаленным рабочим столам, что помогает выстроить надежную и прочную ИТ-инфраструктуру», — сказал Дмитрий Лукиян, руководитель отдела по развитию бизнеса KasperskyOS.