«Контур.Эгида» усилила отказоустойчивость и расширила сценарии аутентификации в сервисе двухфакторной аутентификации ​

«Контур» обновил сервис двухфакторной аутентификации для защиты учетных записей ID от «Контур.Эгиды», которое отвечает за управление цифровыми идентификациями и контроль доступа в корпоративной инфраструктуре. Новые функции направлены на повышение надежности сервисов, снижение рисков киберугроз и удобство администрирования. Об этмо CNews сообщили представители «Контура».

«Контур.Эгида» — комплекс продуктов и сервисов «СКБ Контур» для информационной безопасности и защиты внутренней корпоративной ИТ-инфраструктуры.

Одним из главных изменений стало появление двухфакторной аутентификации через SMS для корпоративных межсетевых экранах и Keycloak. Теперь компании могут подключать этот дополнительный фактор к самым уязвимым точкам доступа. Для распределенных команд и сотрудников, работающих удаленно, это означает более надежную защиту, а для бизнеса — снижение числа инцидентов, связанных с компрометацией учетных данных.

Серьезное внимание уделено отказоустойчивости. Ранее аутентификация пользователей проходила через единый RADIUS-модуль, и его сбой мог приводить к остановке всей системы. Теперь внедрена архитектура с несколькими модулями и автоматической репликацией на Linux-серверах (Keepalived). Если один из узлов выходит из строя, нагрузку моментально берут на себя другие. Для компаний это означает непрерывность бизнес-процессов, устранение «узкого места» в ИБ-инфраструктуре и возможность масштабировать систему без риска перегрузки.

Дополнительно отказоустойчивость усилена и для локальной версии: on-prem инсталляция теперь разворачивается сразу на трех хостах, что снижает риск полной остановки сервиса и соответствует требованиям крупных предприятий к высокой доступности. Таким образом, даже в случае технических сбоев компании могут быть уверены, что сотрудники не потеряют доступ к необходимым ресурсам.

В систему добавлена возможность выгружать журнал событий в Excel-формате. Этот инструмент значительно упрощает подготовку отчетов для регуляторов, ускоряет внутренние аудиты и позволяет использовать данные для бизнес-аналитики.

Иван Хаустов, руководитель продуктовой группы «Контур.Эгида»: «Компании ждут от решений информационной безопасности не только защиты, но и гарантии бесперебойной работы. Если раньше ИБ-системы могли быть точкой отказа, то сейчас они должны поддерживать устойчивость бизнеса. Новые обновления ID обеспечивают надежную работу сервисов аутентификации даже при сбоях оборудования, а также дают компаниям инструменты для гибкого управления доступом и аудита. Это особенно важно для отраслей, где критична каждая минута простоя — банков, ритейла, промышленности».