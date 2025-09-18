Serverspace запускает Web Application Firewall для защиты веб-приложений

Компания Serverspace (международное облачное МСП-направление корпорации ITG) объявляет о запуске Web Application Firewall (WAF). Новый сервис обеспечивает защиту веб-приложений от ключевых уязвимостей, включая SQL-инъекции, межсайтовые скрипты (XSS) и другие угрозы из списка OWASP Top 10. Об этом CNews сообщили представители Serverspace.

По данным аналитиков рынка, в первой половине 2025 г. в России зафиксировано свыше 600 млн веб-атак. Значительная часть атак нацелена на уязвимости в веб-приложениях, это указывает на системный характер проблемы и подтверждает необходимость специализированных решений для ее снижения.

Для решения проблемы Serverspace интегрировал в панель управления сервис WAF, который работает в связке с CDN. Подключение к нему занимает несколько минут и не требует сложной настройки: пользователи могут сразу добавить фильтрацию трафика и использовать готовые правила безопасности. Среди возможностей WAF: защита от атак по топ-10 OWASP (SQL-инъекции, XSS, CSRF и др.), снижение нагрузки на серверы за счет фильтрации вредоносного трафика и гибкая настройка правил под задачи конкретного проекта.

«С запуском WAF мы предлагаем клиентам удобный и эффективный инструмент для защиты цифровых сервисов. Тарификация сервиса ведется по количеству запросов: списание происходит за каждые 10 тыс. обращений. Такой формат оплаты отличается от большинства решений на рынке, где расчет ведется крупными пакетами запросов», – отметил Андрей Смирнов, руководитель Serverspace.