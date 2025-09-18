Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Совместимость решений «Базальт СПО» и Ideco — надежная защита от кибератак

В результате успешных тестовых испытаний, проведенных специалистами компании Ideco, была подтверждена корректность работы программного обеспечения Ideco NGFW на операционных системах семейства «Альт» разработки «Базальт СПО». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Межсетевой экран следующего поколения показал стабильную работу на платформе 86_64, что расширяет возможности использования Ideco NGFW и Ideco Client в инфраструктуре государственных и коммерческих компаний, использующих операционные системы «Альт».

В рамках проведенных тестирований получен сертификат совместимости российских решений. Официально подтверждена совместимость Ideco NGFW с ОС «Альт Рабочая станция» на платформах 9, 10 и 11, «Альт Сервер» на платформах 10 и 11, а также с «Альт Доменом» — службой каталогов для централизованного управления компьютерами и пользователями в корпоративной сети с операционными системами на ядре Linux и Windows по единым правилам из единого центра.

Все результаты зафиксированы в двустороннем протоколе, что подтверждает успешную интеграцию и бесперебойную работу отечественных решений.

«Подтверждение совместимости Ideco NGFW с операционными системами «Альт» — это важный шаг в расширении возможностей российских государственных инфраструктур и бизнеса. Мы гордимся тем, что наши решения могут быть эффективно использованы в рамках отечественных систем, обеспечивая надежную защиту и высокую производительность для отечественных пользователей и предприятий», — сказал Дмитрий Хомутов, директор Ideco.

«Совместное решение будет полезно крупным организациям с повышенными требованиями к безопасности критической информационной инфраструктуры, особенно — в период перехода с импортного ПО и оборудования на российское. Управление безопасностью из единого центра, реализованного на отечественных программных продуктах, существенно повышает защищенность сети при одновременном снижении затрат на борьбу с несанкционированной активностью», — сказал Сергей Гущин, руководитель направления по работе с партнерами «Базальт СПО».

