Рекламный антифрод: Fuzzy Logic Labs представила модуль для защиты маркетинговых бюджетов

Компания Fuzzy Logic Labs (входит в ГК «Ростелеком») представила новый модуль в составе системы Smart Fraud Detection — «Рекламный антифрод». Решение позволяет рекламодателям, агентствам и маркетологам в России и странах СНГ и выявлять и блокировать кликовый фрод в реальном времени. Это снижает финансовые потери бизнеса и повышает прозрачность digital-кампаний. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Рекламный фрод остается серьезной угрозой для рынка: только за 2024 г. рекламодатели потеряли, по разным оценкам, до десяти млрд рублей из-за поддельных действий пользователей. Это приводит не только к прямым расходам, но и искажает аналитические данные, что мешает компаниям принимать верные решения.

Дмитрий Рейдман, директор по развитию цифрового бизнеса «Ростелекома»: «Сегодня рекламный фрод становится все более изощренным: если раньше речь шла о простом скликивании1, то сейчас это сложные схемы с использованием ботов и эмуляторов. Стандартных инструментов для борьбы с мошенническими действиями уже недостаточно — бизнесу нужны технологии, которые способны анализировать большие массивы данных и мгновенно находить аномалии. “Рекламный антифрод” — это шаг к тому, чтобы рекламные кампании были прозрачными, а маркетологи могли доверять своим метрикам».

Новый модуль выявляет основные виды недобросовестной активности: скликивание, массовый бот-трафик, поддельные установки приложений, манипуляции с доменами и скрытое размещение объявлений. Система анализирует поведение пользователей, источники трафика и технические параметры, чтобы снизить влияние фрода на эффективность кампаний.

Функционал решения включает комплексное обнаружение рекламного мошенничества, выявление подозрительных действий в реальном времени, автоматическую блокировку рисковых событий, гибкую аналитику по источникам и площадкам, а также уведомления для специалистов. Решение легко интегрируется через API, подходит для веб-проектов и мобильных приложений и позволяет быстро запустить «Рекламный антифрод» без сложной настройки.

Лилия Шароватова, генеральный директор Fuzzy Logic Labs: «Мы создаем гибкие решения, которые защищают бизнес от финансовых потерь. Рекламные кампании — одна из зон наибольшего риска, где прозрачность критична для роста бизнеса. “Рекламный антифрод” — логичное развитие нашей платформы: мы объединяем поведенческую аналитику, машинное обучение и работу с большими данными, чтобы выявлять аномалии и возвращать бюджет в эффективные каналы. Наша цель — дать маркетологам и агентствам инструмент для принятия решений на основе фактов, а не шума».

Благодаря готовым коннекторам внедрение модуля «Рекламный антифрод» занимает минимальное время. Обработка данных ведется в соответствии с законодательством России и стран СНГ о персональных данных и современными практиками информационной безопасности.