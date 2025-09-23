ScanFactory объявила о технологическом партнерстве с компанией «Алтэкс-софт»

Компания ScanFactory объявила о технологическом партнерстве с компанией «Алтэкс-софт» - вендором системы анализа защищенности RedCheck. Интеграция САЗ RedCheck в платформу управления уязвимостями ScanFactory VM это важный этап, теперь пользователи получают инструмент, в котором есть сканер, сертифицированный ФСТЭК России, что особенно важно для организаций, работающих с инфраструктурами, которые обязаны соблюдать нормативные требования. Об этом CNews сообщили представители ScanFactory.

Платформа ScanFactory объединяет 22 сканера уязвимостей, обеспечивая всестороннюю оценку уровня защищенности информационных систем. Пользователи смогут автоматизировать процессы анализа уязвимостейс помощью технологий искусственного интеллекта.

Благодаря интеграции, пользователи платформы ScanFactory VM доступны ключевые функции RedCheck.

Аудит в режиме «Пентест». В рамках данного аудита выполняется сетевое сканирование без привилегий в режиме «черного ящика»: сканирование портов, проведение аудита уязвимостей, подбор паролей. На основе выполненного аудита можно получить детализированный отчет в форме файла из RedCheck или в интерфейсе платформы ScanFactory VM.

Аудит уязвимостей. Cканирование хостов как сетевое так и локальное с полным доступом в режиме «белого ящика» для обнаружения уязвимостей в ОС, системном или прикладном ПО.

Аудит конфигураций. Автоматизированная проверка параметров безопасности и оценка соответствия, отдельных компонентов или хостов, по стандартам, политикам безопасности, рекомендациям вендоров или другим «признанным практикам». RedCheck содержит широкий набор готовых конфигураций, разработанных с учетом требований международных стандартов и рекомендаций.

Инвентаризация сети. Получение подробной информации об аппаратной и программной инфраструктуре сети, спецификации и характеристики оборудования, версии и выпуски операционных систем, установленные обновления и патчи, перечень инсталлированного программного обеспечения, активные сервисы, учетные записи пользователей и групп, а также данные об общих сетевых ресурсах.

«Партнерство с RedCheck усиливает уникальность ScanFactory VM как единого окна для анализа уязвимостей. Мы предлагаем клиентам не только самую большую базу уязвимостей в России, но и технологическую гибкость, которая помогает решать задачи бизнеса и соответствовать регуляторным требованиям», — отметил Владимир Иванов, основатель ScanFactory.

«RedCheck 13 лет помогает нашим клиентам соответствовать требованиям Регулятора и оперативно реагировать на выявленные угрозы. Использование RedCheck в единой платформе ScanFactory VM, с учетом обогащения результатов нашей собственной экспертизой из OVALdb - это значительный шаг усиления функциональных возможностей и качественного покрытия при работе с результатами, опираясь одновременно и на лучшие практики признанных производителей сканеров, и с учетом специфики нашего Региона», - сказал Дмитрий Черняков, директор по развитию продуктов «Алтэкс-софт».